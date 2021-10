Patricia Portocarrero: “Sí perdonaría una infidelidad, ahora ya no soy tan radical”

Patricia Portocarrero dice que perdonaría una infidelidad. (Foto: Instagram)

Patricia Portocerrero confesó que sí perdonaría una infidelidad de su actual pareja. La actriz tiene una relación estable con Fabrizio Lava Cabassa, con quien no tiene planes de casarse, pues considera que su compromiso es mucho más fuerte.

La figura de televisión añadió también que no descarta dar este importante paso en algún momento, pero por ahora no piensa en ello.

“No he pensado en casarme porque yo ya tengo el sentimiento del matrimonio, siento que voy a estar al lado de Fabrizio para toda la vida. Lo otro es meramente una formalidad, no puedo decir que no lo haré nunca, porque seguramente lo voy hacer en algún momento, pero nuestro compromiso es hasta que la muerte nos separe”, indicó Patricia.

Asimismo, sorprendió al confesar que sí le perdonaría una infidelidad a su pareja.

“A estas alturas de mi vida, todo es cuestión de conversar. Sí perdonaría una infidelidad, ahora ya no soy tan radical, quiero vivir tranquila, ya no con ese mismo apasionamiento de cuando era joven”, explicó.

“Habría que ver el contexto de qué pasó, si los dos tenemos ganas de seguir construyendo y recuperar lo que teníamos, hay que seguir luchando por la relación”, acotó Portocarrero durante las grabaciones de Mi mamá cocina mejor que la tuya, programa que se emitirá este domingo a las 7 de la noche por América TV.

Patricia Portocarrero estuvo en programa de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. (Foto: América TV)

“Me tocó cocinar con mi hermana Saskia (Bernaola) y con ella siempre la voy a pasar bien. Además, es una gran amiga, nosotras nos leímos perfecto en la cocina, estamos completamente conectadas, no había necesidad de decirle nada, ella ya sabía lo que estaba pensando”, explicó Patricia sobre su experiencia.

Por su parte, Saskia Bernaola resaltó la gran dupla que hizo con Patricia. “Somos un equipo desde hace más de 20 años. Nosotras nos conectamos con una sola mirada, ya sabemos lo que la otra va a hacer y decir. Patricia y yo somos madres pujantes y, como madres, tenemos que cocinar lo que sea, estamos preparadas para todo”, explicó.

Patricia Portocarrtero y su pareja fueron compañeros de colegio. (Foto: Instagram)

PAREJA DE PATRICIA PORTOCARRERO LE DEDICA ROMÁNTICO MENSAJE

Fabrizio Lava Cabassa no duda en usar sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su pareja, la actriz Patricia Portocarrero. En esta oportunidad, el administrador usó su cuenta de Instagram para señalar que el amor entre ellos perdurará tanto como lo cuiden.

“El amor durará tanto como lo cuides y lo cuidarás tanto como lo quieras...”, escribió el también capacitador y consultor.

Cabe señalar que Patricia y Fabrizio eran compañeros de colegio, después de muchos años se reencontraron y decidieron iniciar una relación.

