Magaly Medina arremete contra Flavia Laos por hablar de Patricio Parodi: “¿Por qué le vas a pedir explicaciones?”

Magaly Medina se burla de Flavia Laos por seguir hablando de Patricio Parodi pese a que no son pareja. (Foto: Instagram)

El acercamiento entre Patricio Parodi y Luciana Fuster no es del agrado de Flavia Laos, quien recientemente mantuvo una relación con el integrante de Esto es Guerra. Para la modelo, no es correcto que su expareja inicio pronto una relación con su compañera de trabajo.

Las declaraciones de la influencer llamaron la atención de Magaly Medina, pues de acuerdo a la conductora de televisión, ella no debería pedirle explicaciones al popular ‘Pato’.

“ Ya salió la Flavia, la ex del Pato, a decir ‘ay, no, yo ya hablé con el Pato y el Pato me ha dicho que ni hablar, que no pasa nada con Luciana Fuster ’”, fue el primer comentario que realizó la ‘Urraca’ sobre este caso.

Asimismo, la polémica periodista señaló que era obvio que Patricio Parodi iba a tener que tenía algo más que una amistad con Luciana Fuster. “Claro, eso dicen todos los hombres (que la mujer está loca) [...] no pasa nada en la vida real, pero en la ficción bien que lo disfrutan porque estos (Luciana y Patricio) de actores no tienen nada”, comentó.

En ese sentido, Magaly Medina cuestionó las declaraciones de Flavia Laos, pues ella no tiene nada que reclamarle a Patricio Parodi y menos dar a conocer lo que habló con él ante la prensa.

“ ¿Por qué la Flavia Laos va y le pregunta al ex ‘oye, qué está pasando con la Fuster’? ¿No es cierto? ¡Y encima después va y declara a la prensa eso! ”, dijo en un tono bastante burlón.

Finalmente la ‘Urraca’ dio a entender que la actriz seguiría enamorada del chico reality, pues para ella no es normal el interés que muestra por su expareja pese a que hace unos meses terminaron.

“¿Por qué lo vas a cuestionar? ¿Por qué le vas a pedir explicaciones? Yo sigo pensando que esta chica sigue muriendo por el Pato y el Pato ahora está entusiasmado como actor”, sentenció.

Flavia Laos habló sobre Patricio Parodi y Luciana Fuster. (Foto: Instagram)

FLAVIA LAOS NO ACEPTÓ ACTUAR EN LA ACADEMIA

Flavia Laos no se presta para shows. La actriz, en una entrevista con Amor y Fuego, contó que rechazó la propuesta para ingresar a La Academia, la serie de Esto es Guerra donde actúa su expareja Patricio Parodi.

“Me han propuesto para entrar a lo de La Academia también, pero yo ahorita voy a viajar y ya como que tengo que empezar a ser cosas fuera . Enfocarme más en eso, yo quiero crecer”, fue la respuesta que dio la modelo para dar a conocer por qué decidió no aceptar esta propuesta.

FLAVIA LAOS PIDIÓ AYUDA A PATRICIO PARODI

Flavia Laos se presentó en En boca de todos y le preguntaron si era verdad que Patricio Parodi le iba a ayudar a promocionar las nuevas ofertas que está vendiendo de “Comunidad Fit”, la empresa que tiene con su papá.

“Claro, ya hablé con él, ya le pedí que haga video, promoción, todo. Conversé con él y le pedí el favor que me ayude a promocionar mi negocio. Si ‘Pato’ y yo somos amigos, me dijo que por supuesto que sí, cómo me va a decir que no”, reveló.

FLAVIA LAOS ASEGURÓ QUE PATRICIO PARODI ES SOLO SU AMIGO

Flavia Laos regresó a nuestro país, y como era de esperarse, fue consultada por el fin de su relación con Patricio Parodi. La recordada actriz de Ven, baila quinceañera confesó que ahora solo siente una amistad por el chico reality.

“No, ya cada uno está en otra y creo que ya pasamos esa época. El amor se ha transformado en amistad. Siempre le voy a desear lo mejor y si encuentra a alguien que lo haga feliz, también voy a estar feliz con él”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: