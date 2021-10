Gobierno del Perú deja sin ejecto el nombramiento de Richard Rojas como embajador en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre el estado de Richard Rojas.

El nombramiento de Richard Rojas como embajador del Perú en Venezuela quedó sin efecto, de acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.

En varios puntos, la Cancillería explicó que, pese a que el Gobierno de Venezuela otorgó de inmediato el beneplácito correspondiente, el proceso quedó interrumpido luego que el Poder Judicial ordenara 6 meses de impedimento de salida del país contra Rojas.

“En consecuencia, no se ha producido el nombramiento del señor Rojas García como embajador del Perú en Venezuela, dado que no se concluyó con el proceso correspondiente. En ese sentido, el Perú está procediendo a informar al Gobierno de Venezuela que la propuesta de nombramiento del señor Richard Rojas García queda sin efecto”, se lee en el comunicado.

Tras el fallo de la justicia, se informó que el Canciller, Oscar Maúrtua de Romaña, informará a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República acerca de esta situación.

CASO RICHARD ROJAS

Como se recuerda, hace unos días, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional ordenó el impedimento de salida del país por seis meses contra el recientemente designado embajador de Perú en Venezuela, Richard Rojas García. Esto, al declarar fundado en parte el pedido fiscal, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos (caso los Dinámicos del Centro).

La decisión fue adoptada por el juez John Pillaca Valdéz. El requerimiento de la Fiscalía de Lavado de Activos era que se le prohibiese salir del país por un plazo de 12 meses, sin embargo, solo se dictaron 6 meses.

A Rojas García se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal de la campaña presidencial 2021 del partido Perú Libre, del cual es dirigente nacional.

Antes de conocer la orden del Poder Judicial, Rojas declaró a la prensa que, tras el fallo, no se aferraría a ningún puesto y lo único que busca es esclarecer los hechos que lo involucran en tráfico dinero.

“Si la fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación. No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, respondió al ser consultado sobre un riesgo de fuga de su parte gracias a su puesto en Venezuela.

“Pase lo que pase, tengan mi palabra que voy a contribuir en el esclarecimiento de toda investigación. Voy a poner todo de mi parte para que de esto salga limpio mi nombre”, acotó, asegurando que es un “hombre de palabra” y que esta presto a servir a la justicia.

EMBAJADOR DE VENEZUELA

Luego de ser rechazado en Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó, el pasado 15 de octubre, que el gobierno de Venezuela dio su beneplácito de estilo a la designación de Richard Rojas García como nuevo embajador de Perú en ese país.

“Aparte de [mi carreta política], yo también soy estudiante de Derecho. Soy un político, no se olvide, y a todo ello (...) Obviamente ahí vienen los retos, ahí viene toda la experiencia que uno puede haber tenido en la vida para asumir esos retos. Yo sí me siento preparado para asumir cualquier reto”, respondió ante la interrogante.

La Cancillería peruana informó al respecto a través de sus redes sociales. Indicó también que Perú ha hecho lo propio respecto al nuevo embajador venezolano en Lima. Se trata de Alexander Yáñez Deleuze, informó el ministerio a cargo del diplomático Óscar Maúrtua.

