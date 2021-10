¿Richard Rojas cumplirá promesa de renunciar como embajador de Perú en Venezuela tras impedimento de salida?

|Foto: Agencia Andina

A menos de 10 horas de conocer el veredicto del Poder Judicial, el cual dictó seis meses de impedimento de salida del país para Richard Rojas tras investigaciones preliminares por sus nexos con los “Dinámicos del Centro”, muchos se preguntan si el flamante embajador de Perú en Venezuela, cumplirá con su promesa de entregar su cargo y ponerse a disposición de las autoridades.

Como se recuerda, el pasado sábado, Richard Rojas tuvo una entrevista en el noticiero de RPP donde afirmó y aseguró que si la fiscalía se lo recomienda, él dejaría su cargo de embajador para colaborar con dichas investigaciones en donde él habría recibido dinero de manera ilícita.

¿RICHARD ROJAS RENUNCIARÁ A SU CARGO DE EMBAJADOR?

El actual embajador de Perú en Venezuela, aseguró que no se aferra a ningún a puesto y que lo que él quiere es esclarecer estos hechos que lo involucran en trafico de dinero ilícito.

“Si la fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación. No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, respondió al ser consultado sobre un riesgo de fuga de su parte gracias a su puesto en Venezuela.

Como ya muchos lo saben, la Cancillería confirmó este último viernes que Venezuela había aceptado el nombramiento de Richard Rojas, secretario general de Perú Libre en Lima e implicado en el caso Los Dinámicos del Centro, como embajador.

“En la fecha, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha otorgado el beneplácito de estilo para el señor Richard Fredy Rojas García como nuevo Embajador del Perú”, aseguró Torre Tagle.

Como se recuerda, Richard Rojas es la mano derecha de Vladimir Cerrón, el cual habría depositado la suma de 376 mil soles a una de las cuentas bancarias del embajador, el cual, esto vendría de manera ilícita por ser el nexo con la organización criminal, “Los Dinámicos del Centro”.

PIDE QUE LE TENGAN CONFIANZA

Durante la entrevista que brindó a RPP, Richard Rojas aseguró que tiene toda la predisposición de contribuir con la justicia.

“Pase lo que pase, tengan mi palabra que voy a contribuir en el esclarecimiento de toda investigación. Voy a poner todo de mi parte para que de esto salga limpio mi nombre”, acotó durante la entrevista con RPP, asegurando que es un “hombre de palabra” y que esta presto a servir a la justicia.

El nuevo embajador ante el Gobierno de Nicolás Maduro también se pronunció sobre el congelamiento de sus deudas. Como se recuerda, el poder judicial realizó esta acción, ya que este dinero fue una transferencia de Vladimir Cerrón por 376 mil soles para que sea retirado a través de un cheque de gerencia, que se trataba de una donación para un local de Perú Libre.

“Fue un préstamo que se tiene pensado hacer para una inversión en el local del partido. Ese préstamo no fue para mi persona, sino fue para el partido y teniendo en cuenta que soy el secretario general de Lima, soy el titular a quien tenía que ser dirigido dicho cheque. El Dr. Vladimir Cerrón hizo el préstamo al partido”, detalló.

PODER JUDICIAL DICTA IMPEDIMENTO DE SALIDA CONTRA RICHARD ROJAS

La decisión fue adoptada por el juez John Pillaca Valdéz. El requerimiento de la Fiscalía de Lavado de Activos era que se le prohibiese salir del país por un plazo de 12 meses, sin embargo, solo se dictaron 6 meses.

Además, se determinó comunicar la decisión a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migraciones para que se adopten las medidas correspondientes.

A Rojas García se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal de la campaña presidencial 2021 del partido Perú Libre, del cual es dirigente nacional.

