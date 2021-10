Mónica Cabrejos cree que Rodrigo Cuba podría perdonar a Melissa Paredes: “El tiempo lo cura todo”

La presentadora confía en la reconciliación entre Melissa y su esposo. (Foto: Instagram)

¡Le tiene fe a la relación! Mónica Cabrejos cree que Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba todavía tienen posibilidad de salvar su matrimonio tras el ampay de la conductora besando a su bailarín Anthony Aranda. ¿Será posible?

La conductora de Al Sexto Día señaló que la pareja debe tomarse el tiempo para pensar bien sobre su separación antes de tomar la decisión de divorciarse. “Ambos son jóvenes y parte del crecimiento es equivocarse”, dijo para Trome.

“Todo se puede, el tiempo cura todo. Tiempo necesitan, ahora todo es impulso y triste porque una familia se puede romper por una situación así o también fortalecer”, agregó.

Sobre la infidelidad, de la que muchos acusan a Melissa, Mónica dejó entrever que no sería solo culpa de la animadora. “Una infidelidad en una pareja, no es solamente de la persona que traiciona sino de los problemas de una pareja, porque cuando una pareja está bien no hay lugar a terceros y esas es la verdad”.

Agregó que para perdonar una infidelidad es necesario asumirla primero para volver a confiar en la pareja. Aunque pocas personas logran hacerlo, considera que Melissa y el ‘Gato’ Cuba pueden solucionar todo si así se lo proponen.

“Tienen una familia bonita, podrían intentar solucionar, al menos, no en este momento porque todos están en caliente y con el dolor, con el miedo y deben darse tiempo. Tomar terapia y ver qué es lo mejor para ello”, expresó.

SOBRE LA RESPUESTA DE RODRIGO CUBA

Mónica Cabrejos calificó de “bastante madura” el comunicado de Rodrigo Cuba tras el ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda. Como se recuerda, el futbolista se mostró sorprendido por la separación, pero explicó que no hablaría más de la ruptura por el respeto que le tiene a la madre de su hija.

“El comunicado es educado, pero sincero. Parte de la infidelidad es la mentira, porque la infidelidad tiene sus raíces en ser deshonestos y por tanto, mentir . Ningún infiel dice la verdad, si fuera honesto o sincero no podría ser infiel, ocultar, acordarte de la mentira, manipular, es parte dé”, indicó la comunicadora.

Rodrigo Cuba publica comunicado. (Foto: Instagram)

Por otro lado, Cabrejos indicó que Melissa Paredes también la debe estar pasando muy mal, ya que se ha visto descubierta por las cámaras de Magaly Medina. “¿Te imaginas el estrés que debe tener el infiel que tiene dos relaciones paralelas por años?”, dijo.

¿MELISSA PAREDES ESTÁ ENAMORADA DE SU BAILARÍN?

El jueves 21 de octubre, Melissa Paredes apareció en el set de América Hoy para hacer su descargo sobre su ampay con el bailarín Anthony Aranda.

Fiel a su estilo, Janet Barboza le preguntó directamente si estaba enamorada del coreógrafo de Reinas del Show, ya que fue capaz de besarse con él a escondidas estando aún casada de Rodrigo Cuba.

“Janet, esa pregunta creo que está fuera de contexto en este momento. Te estoy diciendo que no viene de ahora, no es por una aventura, y no es por Anthony (Aranda) ”, respondió una incómoda Melissa Paredes.

No obstante, Anthony Aranda sí tendría sentimientos hacia Melissa Paredes. En un reciente comunicado, el ‘El Activador’ aseguró que la modelo era una gran madre. “Recuerda que los que te queremos de verdad, estaremos ahí contigo para recordarte lo maravillosa que eres”, escribió en Instagram.

El bailarín se pronunció por primera vez. (Foto: Captura Instagram)

Al respecto, el conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, se mostró bastante indignado por el mensaje que publicó el bailarín Anthony Arana en sus redes sociales.

“Quédate callado, hay una familia en juego, no aclares que oscureces, porque se nos viene la tormenta”, indicó el animador, quien continuó leyendo. “Tú qué sabes de cómo es ella en su casa, qué te metes a opinar, tú. Bájate de la camioneta y cállate”.

