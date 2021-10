‘Las cosas por limpiar’ y su éxito en Netflix: 5 datos que no conocías de la serie

Las cosas por limpiar (Maid) ya es un éxito en Netflix. (Foto: Netflix)

Hace unos días se estrenó en el catálogo de Netflix la serie ‘Las cosas por limpiar’(Maid en inglés), y se ha convertido un éxito mundial. Aunque todavía falta mucho para responder si logra batir a la serie surcoreana ‘El juego del calamar’, aparece en el Top 10 de la serie más vistas en la plataforma.

Ante la coyuntura, es una gran idea conocer detalles secretos de la serie, desde los actores hasta la propia producción. Los escenarios, el rol sentimental, la conexión entre los protagonistas y el abuso son parte de la trama que no muestra Alex, que también ha sido tomada como referencia de un libro exitoso en Estados Unidos. Conoce más en las siguientes líneas.

LA HISTORIA ESTA BASADA EN LA VIDA REAL

¿Cuál es la conexión? sucede que la obra es un adaptación del libro de Stpehanie Land, ‘Hard work, low pay, and a mother’s will to survive’ (2019) que se convirtió en un best seller porque está al descubierto la historia detrás de las trabajadoras de limpieza o maid en Estados Unidos.

Land lo describe basado en su propia experiencia para demostrar la problemática que sufren las trabajadoras desde una visión interna. La serie no es fiel al libro, pero la esencia es clave para demostrar en la producción la denuncia del caso.

Cabe destacar que el libro en su momento logró ser noticia al punto que el expresidente Barack Obama lo incluyó en la lista de recomendaciones literarias para el verano.

Portada del libro ‘Hard work, low pay, and a mother’s will to survive’ de Stephanie Land. Lo puedes adquirir en Amazon. (Foto: difusión)

HAY UNA MULTIFACÉTICA PROTAGONISTA

La actuación de Margaret Qualley, la protagonista de ‘Las cosas por limpiar’ ha llamado la atención de los fanáticos y desconocidos. Ella obtiene en esta serie de Netflix su primer protagónico después de dejar atrás una de sus pasiones: el baile.

Desde joven, Qualley se había enfocado en esta disciplina donde incluso, alejada de su familia se comenzó a dedicar de lleno desde los 14 años. Sin embargo, con el tiempo decidió que no era lo que deseaba hacer cambiando al modelaje, actividad que le permitió estudiar a la par actuación en la ciudad de Nueva York.

Aunque tiene una carrera como actriz, la joven ya cuenta con una nominación al Emmy por su interpretación de Ann Reinking en ‘Fosse/ Verdon’. Ahora con su papel de Alex en ‘Las cosas por limpiar’, le pronostican un futuro prometedor ya que acertó con su interpretación de una madre cuando en al vida real ella no ha pasado por esa experiencia.

Margaret Qualley. (Foto: RICARDO HUBBS/NETFLIX © 2021)

UNA ACTUACIÓN CON LAZOS DE SANGRE

Existe una relación de madre e hija en la serie lejos de la trama: ambas cumplen ese rol en la vida real. La propia Margaret Qualley fue quien recomendó a su madre la actriz Andie MacDowell para sumarse al reparto y darle vida a este personaje.

MacDowell quedó sorprendida, según declaraciones, al ser considerada para el papel. En esa línea, para inspirarse en el papel bipolar de la madre de la protagonista, usó a su propia mamá como referencia quien fue diagnosticada con esquizofrenia después de haber nacido.

Margaret Qualley y Andie MacDoweel. Hija y madre en los dos mundos. (Foto: RICARDO HUBBS/NETFLIX © 2021)

MARGOT ROBBIE, LA ACTRIZ DETRÁS DEL PROYECTO

Quien encontró potencial en la historia de la serie fue la famosa actriz Margot Robbie. Ella junto al actor John Wells figuran como productores de ‘Las cosas por limpiar’.

La decisión de llevar la historia a la pantalla se tomó luego de que el libro de Land escalara hasta lo más alto del ranking de los principales de los libros más leídos en Estados Unidos.

John Wells y Margot Robbie. (Foto: Shutterstock)

EL ACTOR DE CREPÚSCULO DENTRO DEL REPARTO

Es Billy Burke (25/11/1966) —conocido por sus apariciones en la series de televisión 24 y Wonderland— ahora es el padre de la protagonista de ‘Las cosas por limpiar’. Si no lo reconoces, fue el padre de Bella en la famosa película Crepúsculo (2008).

A la izquierda, Billy Burke en la serie 'Las cosas por limpiar'. (Foto: RICARDO HUBBS/NETFLIX © 2021)

SEGUIR LEYENDO