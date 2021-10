Las 6 grandes series que se vienen

El talentoso Mr. Ripley

Dakota Faning y Andrew Scott en la nueva versión de Ripley

Se trata de la remake del filme de 1999 dirigido por Anthony Minghella y protagonizado por Gwyneth Paltrow, Matt Damon y Jude Law, basado en la novela de Patricia Highsmith de 1955. En este caso se convertirá en serie y tomará el nombre corto de Ripley, cuyo rol será interpretado por Andrew Scott (Fleabag, Sherlock). Se trata del mismo papel que ya hicieron el francés Alain Delon y el mencionado Damon.

Ripley, una producción de Showtime, se encuentra en pleno proceso de grabación en Italia sin fecha aún de estreno. El guionista de esta nueva versión es Steve Zaillian (La lista de Schindler, El irlandés y The Night Of). Dakota Fanning (Mi nombre es Sam) será Marge, la novia de Dickie Greenleaf, a quien también veremos en la serie The First Lady como Susan, la hija del presidente Gerarld Ford y de Betty, que la interpretará Michelle Pfeiffer.

Una ejecutiva de Showtime se refirió así a la elección de Dakota para este rol: “Es perfecta para interpretar a Marge junto al Tom Ripley de Andrew Scott. Es una actriz que trae inteligencia y vulnerabilidad a cada papel. No podemos esperar a verla a bordo del Ripley de Steve Zaillian”.

Pam and Tomy

Lily James y Sebastian Stan en plena grabación de Pam y Tommy

La relación amorosa entre Pamela Anderson y el rockstar Tommy Lee será reflejada en la serie que está preparando Hulu. Lily James y Sebastian Stan son los encargados de dar vida a esta polémica pareja. Seth Rogen, aparte de producir la serie, tendrá un papel clave: será Rand Gauthier, el hombre que robó el video con las imágenes de Pamela y Tommy teniendo relaciones sexuales durante su luna de miel. Actualmente se encuentran rodando en Los Ángeles. Se incorporaron también al elenco Nick Offerman (Parks & Recreation) como el Tío Miltie, el empresario porno que ayuda a Rand a distribuir el video, y Taylor Schilling (Orange is the new black), como su esposa.

The Crown, quinta temporada

Elizabeth Debicki como Lady Di y Dominic West como el Príncipe Charles para la quinta temporada de The Crown

Ya tiene fecha de estreno: noviembre 2022. En esta entrega avanzaremos en la década del 90 y los sucesos que acontecieron durante esos años en la corona británica, incluida la muerte de Lady Di. Todo el elenco vuelve a cambiar para estas dos últimas temporadas. La Reina interpretada por Olivia Colman le deja el legado a Imelda Stauton (Harry Potter). Emma Corrin entrega su Lady Di a Elizabeth Debicki, mientras que Josh O´Connor dejará a su príncipe Carlos en manos de Dominic West. El príncipe Felipe de Edimburgo será ahora interpretado por Jonathan Price (Los dos papas), mientras que la princesa Margarita, hermana de reina que en las últimas temporadas estuvo en manos de Helena Boham Carter, será ahora Lesley Manville. Camila Parker Bowles, el gran amor de Charles, también cambia de actriz: será llevada a la ficción por Olivia Williams.

Ringo

El boxeador Oscar "Ringo" Bonavena tendrá su propia biopic

Una producción original de Star que se viene con todo y se encuentra en plena grabación. Oscar Bonavena, conocido mundialmente como Ringo, tendrá su propia biopic que será contada en una serie. En la piel del boxeador veremos a Jerónimo Bossia y Delfina Chaves será Dora, su esposa. Acompañarán en el elenco Thomas Grube (como Joe Conforte), Lucila Gandolfo (Sally Conforte), Andrés Ciavaglia (Enrique Suárez), Connie Isla (Tracy) y Ariel Núñez (en la piel de Brymer). Aún sin fecha de estreno.

Extrapolations

Meryl Streep protagonizará una serie de televisión sobre la crisis climática

Es la serie de AppleTV+ que está preparando Meryl Streep junto a Kit Harrington (el querido Jon Snow de Game of Thrones) sobre las consecuencias de la crisis climática y cómo afecta a la vida diaria. Dirigidos por Scott Z. Burns, la serie tiene un elenco estelar que incluye a Sienna Miller, Tahar Rahim, Matthew Rhys, Daveed Diggs, Gemma Chan, David Schwimmer y Adarsh Gourav. “Examinará cómo los cambios inminentes en el planeta afectarán el amor, la fe, el trabajo, la familia y la vida de las personas a lo largo de ocho episodios interconectados”, anunciaron desde la plataforma.

