Perú nunca rompió relaciones diplomáticas con Venezuela, asegura Harold Forsyth

Harold Forsyth habla sobre relaciones diplomáticas con Venezuela. Foto: Agencia Andina.

De acuerdo a lo expuesto por el diplomático Harold Forsyth, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el Gobierno peruano, así como otros países, incluyendo Estados Unidos, todavía mantienen relaciones diplomáticas con Venezuela.

En un diálogo con Existosa, Forsyth explicó que nunca se rompieron las relaciones, sino que se reconoció al Gobierno de Juan Guaidó, elegido por la Asamblea Parlamentaria de Venezuela, por lo que se creó una confusión.

“En honor a la verdad, no se han restablecido relaciones diplomáticas porque nunca se rompieron. El Perú nunca rompió relaciones diplomáticas con Venezuela. Lo que ocurrió es que, durante una etapa, como muchos otros países de América Latina, se reconoció al Gobierno de Juan Guaidó porque la Asamblea Parlamentaria de Venezuela lo había elegido así”, declaró el representante de Perú e la OEA.

“Pero concluido el mandato de esta Asamblea Legislativa, lo que el Perú decide simplemente es continuar las relaciones diplomáticas con el actual gobierno que está constituido allá (de Nicolás Maduro) y esto es algo que gran cantidad de países del mundo tiene de manera normal, hasta Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con Venezuela”, agregó.

Sobre el caso de Richard Rojas -quien no podrá ejercer el cargo de embajador de Venezuela, ya que no puede salir del país-, Forsyth aseguró que no significa que se han restablecido las relaciones, pues ya existían.

IMPEDIMENTO DE SALIDA PARA RICHARD ROJAS

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional ordenó el impedimento de salida del país por seis meses contra el recientemente designado embajador de Perú en Venezuela, Richard Rojas García. Esto, al declarar fundado en parte el pedido fiscal, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos (caso los Dinámicos del Centro).

La decisión fue adoptada por el juez John Pillaca Valdéz. El requerimiento de la Fiscalía de Lavado de Activos era que se le prohibiese salir del país por un plazo de 12 meses, sin embargo, solo se dictaron 6 meses.

Además, se determinó comunicar la decisión a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migraciones para que se adopten las medidas correspondientes.

A Rojas García se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal de la campaña presidencial 2021 del partido Perú Libre, del cual es dirigente nacional.

EMBAJADOR DE VENEZUELA

El 15 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de Venezuela dio su beneplácito de estilo a la designación de Richard Rojas García como nuevo embajador de Perú en ese país.

La Cancillería peruana informó al respecto a través de sus redes sociales. Indicó también que Perú ha hecho lo propio respecto al nuevo embajador venezolano en Lima.

Se trata de Alexander Yáñez Deleuze, informó el ministerio a cargo del diplomático Óscar Maúrtua.

DISPUESTO A RENUNCIAR

Tras las investigaciones en su contra, Richard Rojas se pronunció y aseguró que si la fiscalía plantea que permanezca en el país, renunciará a su cargo para garantizar su presencia en el proceso.

“Si la fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación. No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, respondió al ser consultado sobre un riesgo de fuga de su parte gracias a su puesto en Venezuela.

