Adán Balbín confirmó que la lesión de Alberto Rodríguez no es de gravedad

La jornada pasada, Alberto Rodríguez sufrió una lesión durante el partido entre Cantolao y Alianza Atlético de Sullana por la Liga 1. En un principio se pensó que el defensor peruano de nuevo estaría fuera de las canchas por mucho tiempo, no obstante su compañero de equipo Adán Balbín confirmó en una reciente entrevista que situación no sería de gravedad.

El ex jugador de la ‘blanquirroja’ tuvo que ser reemplazado a los 34 minutos del segundo tiempo, justamente por Balbín. El central se esforzó en la lucha de un balón dividido y quedó tendido en el gramado del estadio Iván Elías Moreno. No pudo levantarse y tuvo que ser retirado en camilla. Las alarmas se encendieron, debido que el experimentado defensa ha padecido de lesiones en el pasado.

El volante nacional estuvo en el programa radial Ovación y contó detalles de la lesión del ‘Mudo’. “En el partido anterior, Alberto Rodríguez salió lesionado con un esguince de rodilla. Se pensó que era una rotura, pero no le pasó eso. No es nada grave” declaró el ex jugador de Universitario de Deportes.

Sin duda alguna, la ausencia de Rodríguez se sentirá en esta recta final del torneo peruano, sobre todo por lo que el elenco de Sullana se está jugando en estas últimas dos fechas. Si bien el back central no ha estado presente en muchos encuentros (641 minutos disputados en el año), su experiencia en la zaga era de gran aporte para el ‘Vendaval’.

LESIONES QUE SUFRIÓ EL ‘MUDO’

En la presente temporada, sufrió una rotura de fibras y estuvo fuera de las canchas por 62 días. No obstante la lesión que se le recuerda más fue por su paso en Universitario de Deportes, donde permaneció más de 149 días sin jugar, producto de la rotura del tendón de Aquiles. Antes de eso, lo máximo que había estado sin disputar minutos en un club fue cuando se operó de su rodilla en su instancia por el Sporting de Lisboa.

PELEA POR EL DESCENSO

El conjunto de Marcelo Vivas protagonizará dos semanas de infarto. Se encuentra luchando por permanecer en la primera categoría. Pese a que el último triunfo lo llevó a ubicarse a tres puntos de los puestos de descenso, sabe que no puede dormirse porque aún quedan dos partidos por jugarse y uno de ellos es contra la Universidad San Martín, un rival directo.

“El sábado tenemos un partido de seis puntos contra San Martín. Si ganamos nos alejamos y a una fecha para acabar el torneo, les vamos a sacar seis puntos a Cusco y USMP”, apuntó Balbín en la entrevista.

PRÓXIMOS DOS PARTIDOS

Sábado 23 de octubre

Universidad San Martín vs Alianza Atlético de Sullana

Hora: 13:15 (hora peruana)

Estadio: Iván Elías Moreno

Domingo 30 de octubre

Alianza Atlético de Sullana vs Deportivo Municipal

Hora: por definirse

Estadio: por definirse





TABLA ACUMULADA DE LA LIGA 1

Sporting Cristal - 54 ptos

Alianza Lima - 53 ptos

Universitario de Deportes - 41 ptos

Universidad César Vallejo - 38 ptos

Melgar- 37 ptos

Cienciano- 36 ptos

Sport Boys - 36 ptos

Ayacucho - 34 ptos

Carlos A. Mannucci - 32 ptos

Universidad Técnica de Cajamarca - 30 ptos

Sport Huancayo - 27 ptos

Alianza Universidad - 26 ptos

Deportivo Municipal - 26 ptos

Alianza Atlético - 25 ptos

Deportivo Binacional - 24 ptos

Universidad de San Martín - 23 ptos

Cusco - 22 ptos

Academia Cantolao - 22 ptos

