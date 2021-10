Carlos Orejuela pisó una cancha luego de 229 días: sus emotivas palabras tras superar su lesión

Carlos Orejuela también jugó en Universitario de Deportes. (Foto: ADFP).

“La verdad tuve mucho miedo, mucha rabia, frustración, dolor, en fin, no entendía nada, no entendía porqué me pasaba esto a mí”. Esto se puede leer en el primer párrafo que este 21 de octubre Carlos Orejuela compartió en sus redes sociales. El futbolista de 40 años volvió al fútbol en el Cienciano 1-1 Alianza Universidad luego de 229 días y su palabras reflejan lo que sintió.

El delantero peruano fue contratado por Cienciano del Cusco luego de una excelente temporada de la Liga 2 con Sport Chavelines, donde se convirtió el goleador de su equipo con seis anotaciones y estuvo entre los máximos artilleros de la competencia. Lamentablemente su equipo fue eliminado tras caer 4-2 ante Alianza Atlético de Sullana, equipo que finalmente ascendió a la Liga 1. Este año no había podido participar por la lesión.

Carlos Orejuela volvió con la mayor alegría a pisar un césped en el empate del cuadro cusqueño por la fecha 15 de la Fase 2 de la primera división del fútbol peruano, donde estuvo en los minutos de descuentos tras ingresar por Jordan Guivin. Es importante resaltar que el jugador ofensivo ya había salido en lista en el duelo ante Sporting Cristal, donde el cuadro ‘imperial’ venció 2-1, pero él no tuvo presencia en el campo.

“Hace 212 días me operaron de la rodilla y desde ese día solo pensaba en volver a jugar este deporte que tanto amo y que tan feliz me hace”, se aprecia en otro párrafo que el jugador escribió. El delantero agradece a su familia por la paciencia que le tuvieron y a Cienciano del Cusco, equipo que se “portó 10 puntos” según palabras del jugador.

Es importante resaltar que Carlos Orejuela volvió a salir en lista para el duelo entre Cienciano y Ayacucho FC por la fecha 16 de la Fase 2, duelo que se disputará desde la 1:15 p.m. en el estadio Miguel Grau del Callao. “Mañana, si me toca jugar lo haré con la misma pasión de siempre, porque así siento el fútbol y la vida”, finalizó Carlos Orejuela en este texto compartido al público en general.

PRÓXIMO PARTIDO DE CIENCIANO:

Fecha 16 - Fase 2

Cienciano vs Ayacucho FC

Estadio Miguel Grau del Callao

1:15 PM

CLUBES DE CARLOS OREJUELA:

Universitario de Deportes

Sporting Cristal

Universidad César Vallejo

Total Chalaco

León de Huánuco

Sport Boys

Cienciano

Ayacucho FC

Cienciano

Cusco FC

Sport Chavelines

Carlos Orejuela debutó en Universitario de Deportes en el 2001 y desde entonces suma 349 partidos en su carrera y 115 goles en total, además de seis asistencias. Su primer gol lo hizo tras pase de José del Solar con una chimpunes que ‘Chemo’ le regaló.

Julio César Uribe y Carlos Orejuela tuvieron una fuerte discusión luego del partido entre Inti Gas (hoy Ayacucho FC) y la Universidad San Martín. En la típica charla pospartido, el técnico se salió de control y todo fue grabado por las cámaras de un medio televisivo. Siete años después, ambos personajes se encontraron en el Alianza Universidad vs Cienciano del Cusco por la fecha 15 de la Fase 2 de la Liga 1. El ‘Diamante’ es el técnico del cuadro huanuqueño, mientras que el delantero defiende el cuadro imperial. Tras el partido, se tomaron una foto juntos con una gran sonrisa, dando a entender que los problemas quedaron en el pasado.

