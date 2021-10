Irven Ávila cree que no hay favorito para la final con Alianza Lima por la Liga 1

(Foto: Sporting Cristal)

Irven Ávila ofreció por la mañana una conferencia de prensa virtual desde las instalaciones de La Florida. El delantero de Sporting Cristal fue consultado sobre el favorito para la final de la Liga 1, a lo que respondió que no considera que lo haya. Pero tampoco le molesta que Alianza Lima sea el llamado a ganar el presente campeonato.

‘El Cholito’ ya sabe lo que es estar en una definición por el título con camiseta celeste. Esto se debe a que en todo su carrera ha salido campeón en tres oportunidades y todas con el club rímense. Por ello, cuando escuchó la pregunta sobre si ‘los blanquiazules’ eran favoritos, respondió inmediatamente con total normalidad, pues considera que muchas veces suele pasar eso.

“Yo no sé quien sea favorito y tampoco sé lo que se tiene que hacer para serlo. En lo personal, eso me tiene sin cuidado, me preocupa más lo que vamos a hacer nosotros en la interna. Si la prensa quiere llamarlo así a Alianza, está bien”, señalo el peruano. A su vez, reconoció que se deben hablar las cosas en el equipo para corregir todos los errores y que lo único que están pensando ahora es en terminar bien en la tabla del acumulado.

PARTIDO DE LA PRÓXIMA FECHA

Alianza Lima y Sporting Cristal tendrán una final adelantada este fin de semana. Ambas escuadras se enfrentarán este domingo desde las 15:30 (hora peruana) en el estadio Nacional. Y el delantero del conjunto de Roberto Mosquera afirmó que no se guardarán nada para este partido y que van a salir a jugar el partido que han preparado durante la semana.

“Yo creo que este partido del fin de semana será una medida para ambos. Nosotros estaremos preocupados en lo que podamos hacer y en seguir corrigiendo los errores que nos han pasado en algunos partidos”, declaró el ex Sport Huancayo.

LA CUARTA FINAL DEL ‘CHOLITO’

Irven Ávila volvió al club donde se consagró. El atacante fue pedido expreso de Mosquera a inicios de temporada y en el mes de noviembre volverá a disputar una final más con el elenco ‘bajopontino’. Su primer campeonato se dio ni bien arribó al club en el año 2012. Al principio le costó adaptarse, pero después conformó un buen tridente con Hernán Rengifo y Junior Ross, a final de temporada registró un promedio de 15 goles.

Como se sabe, los años pares son propicios para un campeonato celeste, por eso en el 2014 volvería a alzar el trofeo guiado por Daniel Ahmed y anotando 20 tantos en 40 partidos disputados. En el 2016, tras no emigrar a una liga más competitiva, repetiría la hazaña y eso le daría el boleto para fichar en un club del extranjero. Ahora, cinco años después, Ávila podría conseguir su cuarto y de la mano de ‘Mou’ con quien obtuvo su primera medalla.

LA FINAL CON PÚBLICO

Después de largos meses de espera, por fin volvería el público a la Liga 1. El primer encuentro que contaría con este privilegio será la final del torneo local que se jugará entre Alianza Lima y Sporting Cristal en el Estadio Nacional.

Todavía se está a la espera de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Liga 1 oficialicen la información, pero según el Decreto Supremo 159-2021-PCM está permitido un 20% de aforo para los estadios deportivos.

Las fechas para los partidos de ida y vuelta ya están confirmadas. El encuentro de ida se jugará el próximo domingo 21 de noviembre en el Estadio Nacional a partir de las 3:00 p.m. hora local. El duelo de vuelta está programado para el 28 de noviembre en el mismo complejo.

