Hwang Dong-Hyuk: creador de ‘El juego del calamar’, compara el éxito de la serie con BTS y ‘Parasite’

El juego del calamar sigue dando de que hablar en todo el mundo. Y es que la popular serie de Netflix ha alcanzando un rotundo éxito ante la expectativa de una secuela para sus fans.

Sin embargo, Hwang Dong-Hyuk, director y creador de Squid Game, comparó el logro con la banda surcoreana BTS y Parasite (otra serie de gran éxito internacional).

En conversación con el medio peruano RPP Noticias, Dong-Hyuk recordó el éxito del cantante PSY con la música ‘Gangnam Style’ —una canción que hablaba sobre el estilo de vida de los que vivían en la exclusiva zona de Gangnam, un barrio residencial de Seúl, la capital de Corea del Sur— y lo relacionó con BTS, quien es actual líder supremo en el ámbito musical.

“Hace unos nueve años, el ‘Gangnam Style’ de PSY se ganó los corazones de los fanáticos globales. Luego, tuvimos muchas películas coreanas y series dramáticas coreanas (k- dramas) que también se ganaron los corazones de las audiencias globales. Luego tuvimos a BTS, más tarde ‘Parasite’ ganó los Oscar y, ahora, tenemos a ‘El juego del calamar’, la serie . Creo que las películas y la música, las series de televisión, todo este contenido cultural de Corea está siendo conocido por todo el mundo”, mencionó a RPP Noticias.

En esa línea, consideró que no hay casualidad en los éxitos artísticos mencionados que nacen en Corea del Sur. “Estamos alcanzando el clímax de la popularidad en este momento, pero realmente espero que, después, este clímax no caiga tan rápido y mantengamos ese nivel durante mucho tiempo, que muchos de los creadores de Corea sean recibidos y conocidos por los fanáticos globales , realmente espero que este sea el caso”, añadió.

CREYERON QUE NO SERÍA UN ÉXITO

Cabe recordar que semanas atrás —en una rueda de preguntas en la que participó Infobae— Hwang Dong-Hyuk declaró que en un principio los inversores y la industria creyeron que no iba a ser un éxito.

“En 2008 cuando les mostré el guion a los inversores y a la industria, a los productores y los actores, pensaron que realmente era muy poco creíble. Creían que no era realista, algo salido de una historia de un cómic y que no iba a tener éxito. Por eso no recibí inversión en ese momento. Pero una década después reescribí el guion y me di cuenta que se convirtió en algo más realista que antes, que en realidad se convirtió en algo muy triste porque la economía alrededor del mundo empeoró y la diferencia entre ricos y pobres se hizo cada vez más amplia y aumentó la gente que sufre”, sostuvo.

“En ese contexto es que reaparece la historia, teniendo en cuenta la situación entre países pobres y ricos. La situación en todos los países y en Corea se tornó igual, los ricos se hicieron más ricos a causa de la pandemia y los pobres fueron empujados al límite de tener más deudas”, añadió.

¿HABRÁ SECUELA?

En declaraciones a RPP Noticias, Hwang Dong-Hyuk afirmó que —por el momento— no “está planeado todavía” una secuela, pero si está en conversaciones con Netflix.

“Estoy en conversaciones con Netflix en este momento, así que hay detalles que saldrán de las conversaciones. […] Tenía una película en la que estaba trabajando en este momento, así que estaba pensando en tal vez en crear eso para la segunda temporada de ‘Squid Game’ o tal vez podría hacerla en paralelo… no todo está decidido por ahora”, resaltó.

