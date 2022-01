La serie que destronó del primer puesto del ranking a “El juego del calamar”

El juego del calamar se mantuvo durante 24 días como la serie más vista de los Estados Unidos. El récord lo tiene la serie Ginny y Georgia, con 29 jornadas consecutivas

El juego del calamar ya no es la serie más popular de Netflix en los Estados Unidos. Pulverizó augurios y récords. Se quedó corto en uno: la permanencia en el primer puesto de la lista de las diez series más vistas de la plataforma en el territorio estadounidense. Llegó a 24 días, lo que la coronó como la serie de no habla inglesa que repitió en jornadas correlativas la cima del catálogo. Le faltaron cinco días para destronar a la serie Ginny y Georgia, que retuvo durante 29 días la primera ubicación de la lista. La culpa la tuvo You.

Netflix estrenó la tercera temporada de You el 15 de octubre. Al siguiente día ya se había convertido en la serie más vista en los Estados Unido s, como también se replica en países como Argentina o Uruguay. You, que no ingresa en el top ten de las series con más reproducciones en Netflix, obtiene el mérito y el reconocimiento de haber demorado un solo día en desbancar al inesperado tanque coreano de la plataforma de streaming.

La entrega protagonizada por Penn Badgley y Victoria Pedretti envuelve una historia de amor macabra. El protagonista se esconde en la piel de Joe Goldberg, un hombre de aspecto culto, dulce e inocente: un galán simpático, un caballero sensible y dedicado. Pero no: es un joven obsesivo, manipulador, un acosador siniestro capaz de matar. Es la beta criminal de un femicida que ama. La serie aborda, así, el acoso sexual desde la las posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías.

You, la serie que sacó del podio de las series más vistas a El juego del calamar

Netflix le compró You a Lifetime y está tan confiado con su derrotero que anunció una cuarta temporada mientras estrenaba la tercera. Greg Berlanti y Sara Gamble, creadores de la serie a partir de las novelas de Caroline Kepnes, manifestaron su encanto por la recepción de la nueva entrega en todo el globo: “Todo el equipo está emocionadísimo por explorar nuevas y oscuras facetas del amor en la cuarta temporada”.

El juego del calamar deberá conformarse con otros registros históricos que sí pudo establecer. La serie surcoreana se estrenó el 17 de septiembre de 2021 y durante los primeros 17 días, registró 111 millones de visualizaciones. Hoy, 33 días después, la cantidad de espectadores que alguna vez sintonizaron la serie asciende a 142 millones de personas. Es el mejor estreno en la historia de Netflix , por delante de Los Bridgerton (82 millones), Lupin (76 millones) y The Witcher (76 millones). Asimismo, en los primeros días en la plataforma, se convirtió en la serie más vista en un total de 94 países.

Mientras estrenaba su tercera entrega, Netlix ya anunció una cuarta temporada de You

Netflix debió cambiar sus formas de medir la audiencia por el cimbronazo que provocó la serie. El juego del calamar impuso un antes y un después en la historia de la plataforma de streaming: le informó a sus inversionistas que ya no contabilizará dos minutos a una visualización por suscriptor para medir la cantidad de reproducciones, como lo hizo los últimos dos años. Ahora, reportará el total de horas vistas en los primeros 28 días de disponibilidad. “Creemos que el engagement medido en horas visualizadas es un indicador ligeramente mejor del éxito general de nuestros títulos y de la satisfacción de los miembros”, expresaron.

Lo hace, según sugiere The Hollywood Reporter, para brindar datos más fidedignos del rendimiento de sus producciones. Netflix aún no reveló el dato de cuántas horas invirtieron los suscriptores en mirar la serie surcoreana durante los primeros 28 días. Se presume que fueron 1.400 millones de horas, lo que lo coronaría en la serie con mayor permanencia en la historia de la firma. Pero por ahora, al menos hasta la confirmación oficial, el primer lugar lo ocupa Los Bridgerton con 625 millones de horas de visualización .

El escritor y director de "El juego del calamar", Hwang Dong-hyuk, junto a dos de los protagonistas

Las series más vistas por horas en los primeros 28 días de disponibilidad:

1. Los Bridgerton, temporada 1: 625 millones de horas

2. La Casa de Papel, parte 4: 619 millones de horas

3. Stranger Things 3: 582 millones de horas

4. The Witcher, temporada 1: 541 millones de horas

5. Por trece razones, temporada 2: 496 millones de horas

6. Por trece razones, temporada 1: 476 millones de horas

7. You, temporada 2: 457 millones de horas

8. Stranger Things 2: 427 millones de horas

9. La Casa de Papel, tercera parte: 426 millones de horas

10. Ginny & Georgia, temporada 1: 381 millones de horas

