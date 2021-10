Vladimir Cerrón tras designación de Ricardo Belmont: “Le deseamos muchos éxitos en su desempeño”

Líder del partido Perú Libre felicitó al nuevo asesor del despacho presidencial

La designación de Ricardo Belmont como asesor del presidente Pedro Castillo ha traído muchas reacciones y como era de esperarse quien no dudó en dar su opinión fue el líder del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón.

A través de su cuenta de Twitter, Cerrón aclaró que el partido oficialista no tuvo nada que ver con dicha designación, sin embargo, le deseo éxitos en este nuevo cargo.

“Ricardo Belmont no es propuesta del Partido. Le deseamos muchos éxitos en su desempeño”, escribió en la este lunes.

PEDRO CASTILLO NOMBRA ASESOR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A RICARDO BELMONT

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que el ex congresista Ricardo Belmont se sumará como asesor del despacho presidencial durante su gestión. El mandatario se mostró muy seguro y confiado por su accionar.

“Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del Gobierno del Bicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, dio a conocer Castillo a través de su cuenta de Twitter.

Tras mantener una breve reunión entre Belmont y Castillo, el ex propietario de RBC indicó cuáles serán sus principales funciones durante su gestión.

“¿Cuál va a ser mi labor de asesor? decirle al presidente mi opinión (...) Segundo armar un equipo de constitucionalistas, muy buenos economistas, muy buenos hombres que tengan una trayectoria en todas las áreas que él invita. Evaluarlos”, declaró Ricardo Belmont luego del anuncio presidencial tras su visita a Palacio de Gobierno.

Puntualizó que no podría negarse a colaborar con el país. Adelantó que como parte de sus funciones, recomendará armar un equipo con buenos economistas, constitucionalista, y hombres con buena trayectoria en todas las áreas que militan, para que la opinión pública los analice.

“Estamos garantizando de que va a haber libertad de prensa absoluta, libertad de expresión, de que vamos a promover como nunca la inversión privada en el Perú y que vamos a jugar limpio en todas las canchas”, declaró.

En otros puntos, señaló que no se prescribirán los delitos contra el Estado y los funcionarios serán inhabilitados a perpetuidad. En ese sentido, incluyó al secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien cuenta con sentencia.

“Incluye a todo el mundo, para que vean ustedes que estamos dispuestos a jugar limpio. Si hay una sentencia tendrá que aclarar, tendrá que presentarse a derecho”, añadió.

Además, en mayo de este año, Belmont aseguró a través de su cuenta de Facebook que Pedro Castillo le ofreció el cargo de presidente del Consejo de Ministros en un eventual Gobierno suyo. Esto durante una reunión llevaron a cabo.

“Pedro Castillo me preguntó y me dijo, ‘Ricardo, ¿tú quisieras asumir una responsabilidad importante en la plana mayor del Gobierno, por ejemplo, un ministerio o la Presidencia del Consejo de Ministros?”, dijo entonces.

Sin embargo, agregó que «le agradecí, le dije que esto no lo esperaba, que el Movimiento Obras tenía que saberlo y que no estaba en mis planes porque quiero dedicarme a mis proyectos personales por varias razones, le expliqué las razones, lo comprendió y me dijo que lo piense”.

¿QUÉ DECÍA RICARDO BELMONT DEL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO ANTES DE ASUMIR SUNUEVO CARGO?

Durante una transmisión en vivo, Ricardo Belmont tuvo duros calificativos contra Pedro Castillo, lo que llama la atención es q eso fue hace menos de dos semanas.

“A mí me da pena Castillo, porque va a ser uno más de los que se va a la cárcel o termina rico y fugado del país... ayudado por los otros ladrones. Porque lo bueno de los ladrones es que se unen. Los que le roban a la patria se unen, y pertenecen a la mafia”, precisó Belmont durante una transmisión en vivo.

SEGUIR LEYENDO