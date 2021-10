Contagios de COVID-19 en Perú siguen en descenso a nivel nacional

Una trabajadora de la salud atiende un paciente con COVID-19 dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alberto Sabogal en el Callao (Perú). Foto: Luis Ángel González/EFE

Por 27 semanas seguidas, los casos positivos de covid-19 a nivel nacional siguen con tendencia a la baja por lo que no se avizora la presencia de una tercera ola a corto plazo, señaló el jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos (UIAD) de EsSalud, Dante Cersso Castro.

En entrevista a Andina Al Día, el funcionario manifestó que en las últimas dos semanas se han reportado cerca de 800 casos diarios de covid-19, un número bajo, en comparación con lo registrado en la primera ola, cuando se reportaban más de 9 mil personas contagiadas diariamente por el coronavirus.

Precisó que este descenso de casos de covid-19 se debe, principalmente, al incremento de más personas vacunadas y a las medidas de bioseguridad que la población sigue respetando a fin de evitar el contagio de esta enfermedad.

En cuanto al número de fallecidos, Cersso dijo que, en el pico más alto de la pandemia, diariamente se registraban 820 defunciones por covid-19. En cambio, el reporte en estas últimas 25 semanas es de 30 decesos por día, en promedio.

“En el peor momento de la pandemia, de cada 100 personas testeadas con pruebas moleculares o rápidas, 30 aproximadamente salían positivos al covid-19. Ahora, de cada 100, menos de 2 personas salen positivos, es decir, estamos en 0.7 % de individuos contagiados por coronavirus en esta última semana”, señaló.

DISTRITOS CON MAYOR NÚMERO DE CASOS

Con respecto a los distritos donde se registran un mayor número de contagios por covid-19, manifestó, que Los Olivos ha reportado un incremento de 75 a 100 casos en esta última semana pero que no es una señal de alarma porque esto puede deberse a que más personas están buscando descartar si tienen el virus.

Además, indicó que, por lo general, las zonas de mayor población siempre registrarán una mayor cantidad de casos de SARS-CoV-2, como son San Juan de Lurigancho, el Callao, Los Olivos y Comas.

Sin embargo, sostuvo que donde se está observando un incremento de casos por covid-19 es en los adolescentes, grupo etario que aún no ha iniciado con su proceso de vacunación y en las personas que no se han inmunizado o no han completado con sus dos dosis.

Por tal motivo, invocó a la ciudadanía acudir a los centros de vacunación y a realizarse las pruebas de descarte de covid-19 con la finalidad de que el Minsa puede tener identificado los focos de contagio y realizar los cercos epidemiológicos correspondientes.

“En las últimas semanas se han realizado 200 mil pruebas de descarte contra la covid-19 a nivel nacional. Por eso es importante destacar todos los esfuerzos que viene realizando el Gobierno por hacer pruebas gratuitas en diversas partes del país. Pero insisto que lo más importante en este momento es la vacunación”, añadió.

La tasa de positividad (casos positivos) en pruebas moleculares de covid-19 en el país, agregó, se encuentra en 4 % lo cual es un buen indicador ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ésta debe encontrarse por debajo del 5 %.

Cersso, invocó a la población a que se vacuna contra la covid-19 porque la historia de las pandemias en la humanidad nos enseña que la única forma de controlar y vencer este virus es a través de la aplicación de la vacuna. De esta forma, evitaremos que más personas mueran por la covid-19 en nuestro país, acotó.

VARIANTE DELTA

El Instituto Nacional de Salud (INS) actualizó las cifras de la variante Delta del SARS-CoV-2 en el Perú y confirmó un total de 1.459 casos en distintas regiones, desde que se detectó por primera vez el virus en el país e indica que la variante es la predominante en el Perú con el 84.87% de los casos registrados.

El INS señaló que la mayoría de los casos Delta fueron detectados en Lima, con 579 infecciones, por delante de Junín (108) y Callao (87). Detrás de estas regiones aparecen Ica (81), Cajamarca (78), Lambayeque (63), Piura (61) y Arequipa (51).

