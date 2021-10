¿Cómo preparar torta de tres leches?

Tres leches. (foto: El Mundo en Recetas)

Hoy en día existen muchas nuevas tendencias en el mundo de la pastelería. Tenemos cientos de programas de televisión que nos muestran postres innovadores en cuanto a forma, sabor, combinaciones, técnicas, etc. Además, en las redes sociales podemos apreciar distintas recetas. Pero, ¿quién podría resistirse a un clásico pastel de Tres Leches?

El pastel de tres leches es un postre originario de países latinoamericanos y se caracteriza por contener, como su nombre indica, los tres tipos diferentes de leche: leche condensada, leche evaporada y crema de leche. La decoración de la receta de la tarta casera de tres leches puede variar según el país y la región donde se elabora pero, en general, se suelen utilizar cerezas, frambuesas, chocolate o canela en polvo como decoración.

INGREDIENTES:

Para el pastel:

- 1 taza de leche (1 taza de leche=250 ml)

- 1 taza de azúcar (1 taza de azúcar = 7 onzas = 200 gramos)

- 1 taza de harina todo uso (1 tasa de harina todo uso = 5 onzas = 140 gramos)

- 1 cucharadita de vainilla

- 1 pizca de sal

- 4 huevos

- 12 onzas de leche evaporada o crema (nata) líquida de leche (1 lata de 12 onzas=355 ml)

- 14 onzas de leche condensada (1 lata de 14 onzas=397 gramos)

Para el merengue:

- 1/4 cucharadita de cremor tártaro - se puede reemplazar con unas gotitas de jugo de limón

- 1 taza de azúcar (1 taza de azúcar = 7 onzas = 200 gramos)

- 1 pizca de sal

- 2 cucharadas de canela molida

- 4 claras de huevo (4 claras de huevo son 5 onzas)

Merengue. (foto: Orielo's Kitchen)

PREPARACIÓN DEL PASTEL

1. Precaliente el horno a 180 grados C (350 F).

2. Separe las claras y las yemas de los 4 huevos.

3. En un tazón grande combine las cuatro claras de huevo y comience a batir hasta que quede esponjoso. Se recomienda utilizar una batidora de mano eléctrica, pero si no la tienes no te preocupes, con una batidora de mano eléctrica también puedes obtener el resultado que necesitas, solo requiere un poco más de esfuerzo.

4. Agrega el azúcar y sigue batiendo hasta que la mezcla esté brillante.

5. Con la batidora planetaria a baja velocidad, agrega las yemas de huevo, una pizca de sal y la vainilla a la mezcla.

6. Agrega la harina y con ayuda de una espátula haz movimientos envolventes en la masa hasta que la harina esté completamente incorporada. No olvide tamizarlo o tamizarlo primero para evitar grumos.

7. Vierta la mezcla en un molde previamente untado con mantequilla de 20x20cm (8x8 pulgadas) y hornee por 20-25 minutos a 180° C, o hasta que esté dorado y un palillo insertado salga seco.

8. En otro recipiente agregar la leche condensada, la leche evaporada (o la nata) y la leche entera, mezclar bien hasta obtener una consistencia homogénea.

9. Cuando el bizcocho esté listo, utilice una pajita, un palillo, un tenedor o cualquier otro tipo de “palito” para hacer pequeños agujeros por toda la superficie.

10. Vierta la mezcla de las tres leches sobre el bizcocho. Asegúrate de cubrir todas las esquinas.

11. Mete el bizcocho en el frigorífico mientras preparas el merengue para decorar. Este bizcocho sabe mucho mejor cuando está frío, por lo que es recomendable dejarlo enfriar durante al menos 12 horas antes de servir.

Tres leches. (foto: Unareceta.com)

PREPARACIÓN DEL MERENGUE

1. Este merengue suizo se prepara para la primera parte a baño maría sobre el fuego. Hervir un poco de agua en un cazo, y luego cuando hierva la temperatura desciende al mínimo posible.

2. A continuación, en un bowl o en una fuente de vidrio (resistente al calor y que se puede utilizar para batir), poner las claras, el azúcar, una pizca de sal y el crémor tártaro.

3. El recipiente se coloca encima de la olla, es importante que el agua no toque el recipiente directamente. Con un batidor de mano, bata suavemente la mezcla blanca con el azúcar durante 8-10 minutos. Es importante no dejar de batir, de lo contrario las claras se pueden cocinar y no se utilizarán para el merengue.

4. Luego retira del fuego y mezcla con batidor eléctrico a velocidad alta durante 5 minutos y hasta que el merengue forme picos.

5. Un pequeño consejo para estabilizar el merengue es agregar 1-2 cucharadas de azúcar en polvo una vez que comience la textura del merengue. Si desea agregar esencia de vainilla o cualquier otra esencia, ahora es el momento de hacerlo.

Tres leches con merengue. (foto: Directo al paladar)

SEGUIR LEYENDO: