Caroline Visser se dedica a taxear luego de perder a su esposo por la Covid-19: “estoy destruida”

El pasado 18 de octubre, el programa Magaly TV La Firme presentó un informe sobre la examiga de Angie Jibaja, la modelo extranjera Caroline Visser, quien se ha convertido en taxista para sustentar los gastos de su casa.

Tras la muerte de su esposo Ricardo Sánchez el pasado mayo debido a la COVID-19, la modelo no tuvo más opción que buscar trabajo puesto que se ha convertido en el sostén de su familia.

Magaly Medina presentó la nota contando que se vería a una mujer depresiva. “Esta Caroline que hemos visto se le ve golpeada por la vida, aún depresiva, triste por la muerte de su compañero”, señaló la periodista.

“Ya no va a volver más, pero está con nosotros en nuestros corazones y así vivirá por siempre. (…) Estoy destruida, nada es igual, nada es igual. Aunque salgamos y nos distraigamos, nada es igual. Yo toda mi vida eternamente estaré agradecida con él”, expresó Caroline al inicio del reportaje mientras botaba algunas lágrimas.

La mujer que pasó de modelar en pasarelas internacionales a salir a las 4 de la mañana para agarrar su auto y trabajar, mostró como es su día a día como taxista.

“Al principio era como que pagaba mi derecho. No conocía el modo y me mandaba hasta Canta Callao, o sea zonas que en mi vida había ido”, contó mientras manejaba.

“La semana pasada acepté por equivocación y me mandó a Villa María del Triunfo pero al fondo. Una y media de la mañana, me quería morir. Trato de no exponerme mucho, cuidarme, me da miedo”, agregó.

Más adelante, se le escuchó al reportero preguntarle por su examiga Angie Jibaja, con quien hace un tiempo perdió toda comunicación y prefiere estar alejada de la chica de los tatuajes.

“¿Cómo amiga o conocida tú la prefieres en tu vida?”, dijo el periodista de Magaly. “No, la verdad que no, estoy bien así tranquilita y no necesito publicaciones ni tentaciones”, aseguró Visser.

Al terminar el reportaje, Magaly Medina mostró su solidaridad y culminó deseándole lo mejor a Caroline Visser. “Le deseamos suerte, que siga trabajando y chambeando, lo va a poder lograr lo va a hacer, estoy segura de eso”, expresó la Urraca.

¿QUIÉN ES CAROLINE VISSER?

Desde los 14 años, empezó a modelar en Milán, Italia. Se independizó de su familia a su corta edad gracias a que su impactante figura y sus ojos azules cautivaron a diseñadores internacionales como Carolina Herrera o Roberto Cavalli, quienes la invitaron a desfilar en sus pasarelas.

Caroline Visser, de nacionalidad venezolana, se casó a los 16 años y junto a su pareja traía al Perú a diferentes orquestas reconocidas como Dimensión Latina y Salserín. Dos años después, decidió separarse y comenzar a modelar para diseñadores en Lima.

Pese a su gran talento, comenzó a desviar su vida como modelo para entrar en el mundo de las drogas. En una intervención policiaca en el departamento de un presunto comercializador de drogas, se pudo ver como la modelo había consumido hasta perder su belleza natural.

Posteriormente, salió del penal de mujeres de Chorrillos con libertad provisional. Años más tarde, se convirtió en una de las mejores amigas de Angie Jibaja, pues se le veían todo el tiempo juntas. Incluso la acompañó durante su participación en El Valor de la Verdad.

Actualmente se sabe que no se ven ni hablan, pues Caroline querría estar alejada de toda adicción. Asimismo, se encuentra trabajando arduamente para salir adelante junto a su familia.

