Fortnite: cómo conseguir la skin de ‘Batman’

Skin Batman que Ríe, Fornite. (foto: as.com)

En octubre de 2021, continúan las colaboraciones en forma de cómic entre DC, creador de Batman y Epic Games, en su juego estrella Fortnite. El 26 de octubre de 2021 , se lanzará Batman/Fortnite: Fundación, un nuevo número único previamente anunciado como “Batman/Fortnite: OneShot”. A continuación te contamos todos los detalles de este nuevo cómic y además, como puedes conseguir la skin con un código.

DETALLES DE LA COLABORACIÓN EPIC GAMES - DC COMICS

Por ahora, por lo que sabemos tanto por el nombre en sí como por la portada, Batman se enfrentaría a ‘La Fundación’, uno de los personajes principales de la trama de Fortnite Battle Royale. Además, ‘Batman que Ríe’ sería el villano central de esta novela gráfica.

Portada de 'La Fundación', Fornite. (foto: NiteStats)

Este cómic fue anunciado como “Batman / Fortnite: OneShot” en julio de 2021; simplemente se le cambió el nombre. A continuación se revelarán datos que tienes que saber para la futura actualización:

- La historia del nuevo cómic de Batman / Fortnite: One Shot sigue los eventos de Batman / Fortnite: Zero Point # 6. La última entrega de la miniserie reveló que Lex Luthor, Batman que ríe, Deathstroke (personajes de DC Comics) y Doctor Slone (Personaje de Fortnite) habían trabajado juntos para crear una conexión estable entre los dos mundos y manipular a Batman para ello. La fundación, que yace en el fondo del océano, se activó después de una larga hibernación, pero ese océano no pertenecía a la isla. Cabe resaltar que La Fundación ha aparecido en el puerto de Gotham, y ha detectado energía proveniente del Punto Cero en la ciudad

- El cómic se estrenará el 26 de octubre de 2021 y, como sucedió con los cómics de Batman / Fortnite: Zero Point, incluirá un código para conseguir un skin de ‘Batman que Ríe’

Batman que Ríe, Fornite. (twitter: ruvenmb)

- El cómic Batman / Fortnite: Foundation tendrá 8 páginas y será creado por Scott Snyder, Christos Gage, Donald Mustard y Joshua Hixon. La llamativa acción del mundo de Fortnite Battle Royale tiene lugar en Gotham City esta vez. Una de las portadas de los cómics está dibujada por Greg Capullo y Jonathan Glapion. También habrá versiones de portada alternativas de Alex Garner y el propio Donald Mustard, director creativo de Epic Games.

- Epic Games ha anunciado oficialmente Batman / Fortnite: Foundation con imágenes de la máscara Laughing Batman. Como se mencionó anteriormente, se puede obtener utilizando el código que se encuentra en cada copia de Batman / Fortnite: Foundation. También estará disponible en la Tienda de artículos de Fortnite a partir del 27 de octubre de 2021 a las 2:00 a.m. CEST.

- Batman/Fortnite: Foundation tendrá un valor de $4,99 para sus versiones de portada regulares y $5,99 para sus versiones de portada variantes. Estará disponible a partir del 26/10/2021 en América del Norte, Francia, Alemania, República Checa, Italia, España, México y Brasil. Además, también habrá una tirada limitada del cómic en varios países de Asia, Oriente Medio, África, Europa, América del Sur y América Latina .

CÓDIGO Y QUÉ INCLUYE EL PACK DE ‘BATMAN QUE RÍE’

Los objetos que incluye Batman que Ríe en Fortnite son los siguientes:

- Skin Batman que Ríe

- Accesorio mochilero Percha de Robin

- Herramienta de recolección Multiverso Oscuro

- Ala delta Multiverso Oscuro

- Pantalla de carga Días Oscuros

Código de 'Batman que Ríe'. (twitter: ruvenmb)

Recuerda, el código del cómic solo nos da acceso a la máscara, la mochila y la pantalla de carga. Si queremos el paraguas y la cometa, tenemos que comprarlos en la tienda. Estos dos artículos valdrán 1,500 Pavos.

