Gisela Valcárcel recuerda con orgullo su etapa como vedette en Reinas del Show: “Aprendí a perder el miedo”

La conductora de América TV recordó su época como vedette. (Foto: Instagram)

Durante la última emisión de Reinas del Show, emitido este sábado 16 de octubre, Gisela Valcárcel se tomó unos minutos para recordar su época como vedette en la sexta gala, que tenía como temática ‘Noche de vedettes’.

Todo empezó cuando Vania Bludau, quien estaba sentenciada junto a Brenda Carvalho, entró a la pista de baile usando un traje de lentejuelas y plumas para bailar el tema ‘El anillo’ de Jennifer López.

Antes de iniciar la presentación, la pareja de Mario Irivarren confesó que no tenía idea que Gisela Valcárcel se había desempeñado como vedette en sus inicios en la televisión peruana.

“Me quedé asombrada. Había escuchado, pero nunca había visto ningún video. Puse ‘vedette’ en Youtube y apareciste tú de primera, y dije ‘esos ojos me parecen conocidos’. Vi todo y vaya, increíble. Me agradó verte en esa faceta”, dijo la morocha modelo.

Tras ello, la conductora le explicó que en aquel entonces lo que más deseaba era tener una gran oportunidad en la pantalla chica para despegar su carrera .

“Hoy la vedette es mucho mejor vista que cuando yo era vedette. Me encanta hacerlo, pero buscaba una oportunidad para lucirme, por eso siempre pedía hablar un poquito antes de mi show”, recordó la ‘Señito’.

Además, señaló que ver sus antiguos videos le han permitido darse cuenta cuánto ha avanzado hasta el día de hoy, pues ya cuenta con su propia productora GV Producciones.

“Amo esa vedette que vive en mí. He tenido grandes compañeros y compañeras en Café Teatro, allí fue donde aprendí a perder el miedo. Llevar esas plumas y todo, no es fácil. Aprendí a perder el miedo y donde me convertí en una fresca como hasta ahora. Aprendí a decir lo que siento”, manifestó la presentadora de América TV.

“Antes era bastante tímida con mis cosas y bastante guardada. El ser vedette me ayudó a mostrarme tal cual, con mis debilidades y también con algunas fortalezas”, agregó emocionada.

GISELA ENVÍA TIERNO SALUDO A SU MADRE

Gisela Valcárcel celebró los 89 años de su madre con un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram. La conductora de televisión resaltó la fortaleza de su progenitora, quien se crio en el Puericultorio Pérez Aranibar, sin sus padres.

La rubia llenó de elogios a Doña Teresa Álvarez e indicó que ella le enseñó a no tener pretextos y a ser siempre la mejor.

“¡TE AMO MAMÁ! ¿Saben? No saludo a mi mami por aquí, lo que pensé al compartir con ustedes, es ofrecerle a ella y a todas las mamás valientes un homenaje. Mi madre no fue criada por su mamá o papá, a ella le tocó vivir en el Puericultorio Pérez Aranibar, allí creció con el amor de las voluntarias”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Ella me enseñó con su propia vida a NO TENER PRETEXTOS y hacer siempre lo mejor, se tenga o no se tenga padres, a ella la he visto salir adelante y siempre encontró razones para continuar”, acotó la animadora.

Gisela Valcárcel celebró los 89 años de su madre. (Foto: Instagram)

UNA GALA SIN ELIMINACIÓN

Gisela Valcárcel regresó este sábado 16 de octubre con una gala más de Reinas del Show, donde Vania Bludau y Brenda Carvalho se enfrentaron en un versus de infarto. Sin embargo, tras ser eliminada por el jurado, la conductora de TV le pidió a la morocha que no se vaya y se enfrente con Melissa Paredes, quien regresará este sábado 23 de octubre .

La morocha aceptó el reto y agradeció la oportunidad. Indicó que si el jurado le daba un salvavidas no lo hubiera aceptado porque siente que no sería justo para sus compañeras. Sin embargo, por tratarse de un versus, acepta quedarse una semana más.

