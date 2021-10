Yoshimar Yotún recibe amenazas luego de fallar penal ante Argentina por Eliminatorias

Soccer Football - Copa America 2021 - Quarter Final - Peru v Paraguay - Estadio Olimpico, Goiania, Brazil - July 2, 2021 Peru's Yoshimar Yotun celebrates scoring a penalty during a penalty shootout REUTERS/Amanda Perobelli

La selección bicolor se midió de visitante ante Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la fecha 12 de Eliminatorias Qatar 2022. Aunque los seleccionados nacionales dieron pelea, un tanto del argentino Lautaro Martínez en el minuto 43′ del primer tiempo marcó la derrota de Perú en el Estadio de River Plate.

No obstante, los blanquirrojos tuvieron la oportunidad de igualar el marcador cuando el árbitro cobró penalti a favor de Perú por una falta que sufrió Jefferson Farfán en el área a los 63′ minutos. Se decidió que sea Yoshimar Yotún quien ejecute la jugada que podría darle el empate a Perú. Lamentablemente el remate fue muy alto, pegando en el travesaño para luego salir del campo. Esta fue, sin duda, la mejor oportunidad que tuvo la escuadra bicolor para anotarle un tanto a la selección Argentina.

LAS AMENAZAS

A su regreso del país gaucho, el mediocampista de la selección peruana conversó con la prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez y señaló sentirse apenado luego de recibir alrededor de 300 mensajes amenazantes en su número privado, situación que lo llevó a borrar su WhatsApp. El jugador de Cruz Azul de México expresó que recibir este tipo de amenazas era demasiado por el fallo del penal y no se equivoca.

“Las críticas siempre van a estar ahí, es parte de esto. De ahí a atacar personalmente e incluso escribirme a WhatsApp ya es un poco exagerado. Creo que he borrado como 300 mensajes de grupos. Obviamente como peruano sí me siento mal con que otro peruano me ataque o que creen un grupo para atacarme porque fallé un penal. Creo que es un poco injusto ”, declaró Yotún.

HAY ESPERANZA

El atacante peruano también conversó sobre las posibilidades que tienen los dirigidos por Ricardo Gareca de luchar por el quinto puesto. Mencionó que tanto el cómo todo el conjunto bicolor se sienten optimistas para sumar los puntos necesarios en las fechas que faltan. Actualmente el plantel de está enfocando en lo rivales más cercanos que serán Bolivia y Venezuela con quienes chocarán por la fecha doble de noviembre.

“Lo que pasa es que a veces la posición en la que estamos en la tabla te hace ver lejos, pero si te das cuenta creo que en el repechaje estamos a cuatro o cinco puntos. Nosotros vamos a luchar hasta donde tengamos esperanzas”, mencionó.

Por último, Yotún expreso sentirse contento con la actuación de la blanquirroja a pesar de no haber logrado sumar los tres puntos en el último encuentro. “Estoy tranquilo porque sé lo que dio el grupo y sé lo que siempre doy por la selección y eso me deja feliz”.

LOS PRÓXIMOS DUELOS DE LA BLANQUIRROJA

Hay dos partidos programados para este año y cuatro para el próximo antes del Mundial Qatar 2022. La bicolor jugará de local en tres de los siete duelos restantes. Se espera que la selección nacional sume puntos en cada encuentro que quede para seguir en carrera y conseguir el ansiado quinto lugar que nos lleve al repechaje.

Fecha 13: Perú vs. Bolivia en Lima (11 de noviembre de 2021)

Fecha 14: Perú vs. Venezuela en Caracas (16 de noviembre de 2021)

Fecha 15: Colombia vs. Perú en Barranquilla (27 de enero de 2022)

Fecha 16: Perú vs. Ecuador en Lima (1 de febrero de 2022)

Fecha 17: Uruguay vs. Perú en Montevideo (24 de marzo de 2022)

Fecha 18: Perú vs. Paraguay en Lima (29 de marzo de 2022)

