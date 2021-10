Juan Víctor Sánchez denunció a Andrea San Martín por violencia familiar y ella le respondió con otra denuncia

Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín se denuncian mutuamente. (Foto: Instagram)

Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín no terminar de ponerse de acuerdo. Como se recuerda, la expareja de la joven pidió que no se difundan imágenes de su hija a través de las redes sociales, requerimiento que tanto la exchica reality como Sebastián Lizarzaburu hicieron caso omiso.

Ante ello, Juan Víctor Sánchez dejó en claro que no está jugando y decidió denunciar a su expareja por violencia familiar y agresión en la modalidad de maltrato psicológico.

“Deja a la menor al cuidado de su pareja anterior, que consume medicamentos para dormir”, se puede leer en la denuncia de Juan Víctor Sánchez, según difundió Amor y Fuego.

Mientras que San Martín hizo lo propio y denunció al padre de su segunda hija por violencia económica y patrimonial. Además, solicitó la devolución de documentos como pasaporte y VISA de la menor.

Por otro lado, la expareja de San Martín no dudó en usar su cuenta de Instagram para responder a sus detractores.

“Si eres de esa clase de persona y estás aquí para satisfacer tu morbo... puedes bloquearme por favor. Mucha gente por aquí solo se dedica a hablar hueva... y media sin saber todo lo que hay detrás...”, escribió Sánchez.

Además, aclaró que no hablará más del tema y que el proceso legal ya está en curso. En cuando culmine, está seguro que “esa fanaticada confundida” abrirá los ojos.

¿QUÉ DIJO LA MAMÁ DE JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ?

El programa Amor y Fuego tuvo un enlace en vivo con Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, donde habló sobre Andrea San Martín. La mujer se mostró sumamente mortificada con la situación está viviendo su hijo y no dudó en calificar a la exmodelo como una persona “psicópata y narcisista”.

Después que Juan Víctor denunciara a la madre de su hija por violencia familiar, bajo la modalidad de maltrato psicológico, Doña Alicia salió al frente para indicar que su hijo no puede hablar al respecto pero ella sí. “Estoy aquí para contarles mis experiencias y la verdad”, dijo bastante mortificada.

“Es un patrón de conducta que ella tiene, que denuncia y si tú no le haces caso, vuelve a denunciarte. Juan Víctor no ha denunciado porque sí, viene de tiempo atrás, que está observando varias cositas con respecto al aseo, porque él es bien meticuloso”, detalló Alicia Díaz.

Asimismo, indicó que su nieta estaría descuidada y tendría algunas actitudes preocupantes, “pues se muerde las uñas, se chupa los dedos, llora y no quiere irse a la casa de su mamá”.

“La integridad física de la bebe está en peligro, hay cosas que hacen que la bebe esté en riesgo, es algo muy delicado, realmente”, explicó la madre de Juan Víctor, quien destacó que tiene pruebas de sus afirmaciones.

El otro momento, Alicia calificó a Andrea San Martín como “psicópata y narcisista”. Asimismo, señaló que nadie se atreve a darle la contra, pues “si alguien le dice algo, simplemente te tacha, te ignora y vuelve a su burbuja”.

La madre de Juan Víctor contó también que en alguna oportunidad Andrea le confesó que odiaba a dos personas, “una era su mamá y otra era Sebastián (Lizarzaburu)”.

Además, recalcó que lo que busca San Martín es descalificar a su hijo como padre, cuando “lo único que lo impulsa a él, es su hija”.

“Queremos exigir que la bebé salga de ese ambiente, no puede estar así”, concluyó Doña Alicia, resaltando que la reacción de su hijo no es ante Sebastián Lizarzaburu, sino por lo que viene haciendo la exmodelo.

Madre de Juan Víctor sale al frente para defender a su hijo.de Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

ANDREA SAN MARTÍN DENUNCIÓ PRIMERO A JUAN VÍCTOR

Andrea San Martín fue la primera en levantar una denuncia contra Juan Víctor Sánchez, en este caso por violencia psicológica hacia ella y hacia su menor hija.

Asimismo, en el parte policial asegura que su expareja le envió varios mensajes de texto donde le indica que no podrá recoger a su hija porque tiene que encargarse de su hijo mayor.

“Me solicita que yo lleve a nuestra hija a su casa, si es que quiero que se cumpla con el régimen de visitas. Incluso, en una oportunidad, me exigió vía mensajes de texto que fuera yo quien le llevara a mi menor hija a su casa, pese a que él está obligado a recogerla desde mi domicilio (...) y me acusa de interferir en la estabilidad emocional de su otro hijo”, señaló Andrea San Martín durante la denuncia.

Asimismo, señaló Juan Víctor afecta a su hija diciéndole que la mamá de Sebastián Lizarzaburu no es su abuela. “Su conducta viene perturbando la tranquilidad emocional de mi hija (...) le dijo que Sandra no era su abuela”, señala.

“Todos estos mensajes que me viene enviando constantemente me generan estrés, ansiedad y no me permiten realizar mi vida con normalidad”, acotó Andrea, quien añadió que su expareja no estaría contento con la relación que tiene ella con Sebastián Lizarzaburu.