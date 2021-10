Said Palao hace llorar a Alejandra Baigorria con un emotivo discurso: “Es una chica digna de admirar”

La chica reailty no aguantó las lágrimas. (Foto: Captura América TV)

Alejandra Baigorria y Said Palao han demostrado en más de una ocasión que su relación está más fuerte que nunca. Esta vez, la pareja protagonizó un tierno momento en Esto es Guerra, que desató varios suspiros en la teleaudiencia.

Todo empezó cuando Johanna San Miguel, conductora del programa, escuchó a la combatiente referirse a su pareja como “mi Said precioso”, por lo que le preguntó: “estás templadaza, ¿realmente estás enamoradísima?”

La ‘gringa de Gamarra’ contestó que estaba muy enamorada de Said Palao. Ante ello, la conductora pidió al aludido que ingrese rápidamente al set para contestar los cumplidos.

“Si lo vieran. Cuando estamos los dos solos no me suelta ni un segundo”, contó Alejandra entre risas mientras se unía a su pareja en un abrazo.

Ya en un tono más serio, el hermano de Austin Palao le dedicó unas tiernas palabras: “No solo la admiro y estoy orgulloso de ella por sus logros, sino por el empuje que ha venido haciendo desde hace largo tiempo”.

“Estoy orgulloso de ella antes que logre algo porque sé que esto es fruto de todo su esfuerzo. Es una chica digna de admirar. Siempre está siendo cosas nuevas, no se conforma. Le gusta ayudar a otras personas y quiere que crezcan con ella ”, agregó.

En tanto, Alejandra Baigorria se emocionó hasta las lágrimas con sus palabras. Sin embargo, nunca perdió la sonrisa en el rostro.

LE GUSTABA DESDE ANTES

Aunque Alejandra Baigorria y Said Palao iniciaron su relación en julio de 2020 en los sets de Esto es Guerra, el combatiente confesó que le parecía muy atractiva desde mucho antes.

“Toda la vida (me ha parecido guapa). Yo la he visto antes de entrar a la tele. Siempre me pareció guapa”, detalló el chico reality.

Además, detalló que lo que más le gustaba de ella al verla en pantallas era su forma de competir.

“Competía bien. Yo veía el programa (Combate) netamente por competencia, entonces veía que era una de las mejores y eso me gustaba bastante”, indicó.

Recordemos que el primer encuentro entre Said Palao y Alejandra Baigorria fue en el fenecido programa Combate en el 2016, ya que los hermanos Palao (Said, Austin y Lorelein) participaron en el segmento Combate en tu barrio.

ALEJANDRA BAIGORRIA CUMPLE SU SUEÑO

Tras 12 años de intenso trabajo, la marca de ropa de Alejandra Baigorria logró obtener un espacio en uno de los centros comerciales limeños más concurridos: el Jockey Plaza .

La noticia fue anunciada por la chica reality a través de sus redes sociales, quien se mostró en todo emocionado por este logro. “Pude cumplir a base de mucho esfuerzo el sueño de ver mi marca en una de las tiendas por más importante del Perú”.

Asimismo, la figura pública aprovechó para dar un consejo a los emprendedores. “Nunca pero NUNCA dejen de soñar de pensar lo grande que pueden ser… emprende, ¡créetelo! De ser un emprendedor chiquitito con esfuerzo y dedicación puedes llegar lejos. No se rindan”, sostuvo Alejandra.

SEGUIR LEYENDO: