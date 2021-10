Olga Zumarán tras revelar que padecer cáncer: “Me dijeron que no cuente, que debo tener pudor”

Olga Zumarán cuenta que dio a conocer su estado de salud con el fin de concientizar a las demás mujeres. (Foto: Instagram)

Luego que revela que padece de cáncer de cuello uterino, Olga Zumarán decidió someterse a un riguroso tratamiento en el hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud . Asimismo, señaló que decidió contar su situación con el fin de hacer un llamado a más mujeres, para que se realicen los controles médicos a fin de prevenir el mal oncológico.

Asimismo, resaltó que ninguna persona debe tener vergüenza de revelar su padecimiento.

“A mi me dijeron que no cuente, que debo tener hasta pudor, me quedé espantada, que debo tener vergüenza, que debo tener más cuidado en contar las cosas, y yo aclaré a estas personas que ¿por qué? al contrario”, señaló Zumarán.

" Yo tengo que contar, salir a decir que estoy mal pero en la primera fase porque uno debe trabajar con la prevención, haciéndose sus chequeos” , acotó la actriz, quien se someterá a una operación como parte de su recuperación.

Zumarán señaló también que ha decidido ser “una embajadora de la prevención de esta enfermedad”.

“Con este ejemplo de valentía, espero ayudar a muchas peruanas que también están viviendo una situación similar y así crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad”, expresó.

Olga Zumarán dio a conocer que pronto empezará su tratamiento contra el cáncer. (Foto: Instagram)

OLGA ZUMARÁN AGRADECE A SU FAMILIA

La conductora de TV agradeció a su familia por su constante apoyo, en especial a su hermana Rocío, quien no la ha dejado en ningún momento.

“Hay días que tengo mis bajones, pero gracias a Dios cuento con mi familia y mis amigas. Cuando toqué la puerta del hospital Rebagliati, me la abrieron con todo el corazón y me brindaron la seguridad que necesitaba. Me explicaron que felizmente estaba en etapa inicial y que recibiré tratamiento quirúrgico”, indicó Olga.

OLGA ZUMARÁN SE SOMETERÉ A UNA HISTERECTOMÍA

Olga Zumarán anunció también que se someterá a una histerectomía para extirparle el órgano afectado.

“Es importante que nuestra exreina de belleza difunda en nuestro país la cultura de prevención del cáncer. Cada día, seis mujeres fallecen de cáncer de útero y de mama, y si son detectados a tiempo pueden ser tratados por especialistas que actúan con efectividad”, precisó el presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Mario Carhuapoma Yance.