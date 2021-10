Guido Bellido respalda oposición a Pedro Castillo: “Los militantes acatamos todo los puntos aprobados en la ANE”

Foto: Agencia Andina.

Tras el anuncio de Vladimir Cerrón en donde asegura que el partido Perú Libre no dará su voto de confianza al gabinete de Mirtha Chávez, no pasó ni media hora para qué Guido Bellido también se haga presente y avale esta posición por parte del líder del partido político.

Como se recuerda, Guido Bellido renunció hace una semana a su cargo como presidente del Consejo de Ministros tras ser removido por el mandatario Pedro Castillo.

A través de sus redes sociales, el ex premier no dudó avalar línea en la que se manejará el partido si en caso algunos congresistas no avalan esta postura.

“Los militantes siempre somos orgánicos, acatamos todo los puntos aprobados en la Asamblea Nacional Extraordinaria. Nuestra voz desde La Provincia La Convención distrito Quellouno. Viva el Perú. Viva los trabajadores del campo y la ciudad”, aseguró.

Con este mensaje, deja claro que formará parte de la oposición contra el gobierno de Castillo, quien hace poco juramentó al nuevo gabinete ministerial liderado por Mirtha Vásquez.

¿QUÉ DIJO VLADIMIR CERRÓN SOBRE POSTURA DE PERÚ LIBRE?

Esta mañana Vladimir Cerrón envió un tuit con una carta oficial del partido Perú Libre y la postura que tomarán ante las ultimas decisiones tomadas por el presidente Pedro Castillo.

“Existe un inocultable giro político del gobierno y su gabinete hacia el centro derechismo, donde incrementaron los representantes caviares, quienes usufructúan del financiamiento exterior, de las patronales empresariales y del propio Estado. Esta composición la integran partidos sin inscripción, sostenidos por ONGs norteamericanas, quienes han cogobernado con los cuatro últimos gobiernos y ahora con actual”, se lee en el comunicado.

Con estas líneas, se marca una contundente posición por parte del partido Perú Libre. Antes de concluir, esta carta hace un llamado a todos sus militantes indicando que no se emitirá el voto de confianza.

“El partido invoca a su bancada dar cumplimiento a las conclusiones de esta asamblea, anunciando que no emitirá el voto de confianza al gabinete caviar, no hacerlo implicaría una incoherencia principista”, agregó.

GUIDO BELLIDO YA MOSTRABA OPISICIÓN

Durante su acercamiento con la población cusqueña, Guido Bellido sostuvo que el presidente Pedro Castillo trabaja para la derecha y que de alguna manera está “cediendo”. ¿Qué habrá querido decir?

“¿Quién va a poner la agenda? Es el pueblo, pero no podemos poner a un presidente para que la derecha ponga esa agenda. Yo creo que nuestro presidente está cediendo”, aseguró durante su discurso.

“Yo ya, viendo el tema con experiencia del aparato estatal, es necesario tener una nueva constitución. Eso tienes que tener en claro hermano. La constitución del 1993 es una constitución mafiosa, es para saquear los recursos naturales”, agregó.

Por otro lado, el ex premier aseguró en aquella visita que de ahora en adelante sus decisiones solo le tendrá que consultar al parlamento y con el pueblo.

“Antes era presidente del Consejo de Ministros y no podía contradecir al presidente y consultarle todo al presidente. Hoy yo solo debo consultarle al pueblo. Lo demás no importa”, indicó.

GUIDO BELLIDO LE HACE RECORDAR A PEDRO CASTILLO INDULTO A ANTAURO

Guido Bellido se dirigió al jefe de Estado, Pedro Castillo, para que cumpla sus promesas de campaña, como indultar al etnocacerista Antauro Humala.

El hermano del expresidente Ollanta Humala Tasso fue sentenciado a 19 años de prisión por el caso ‘Andahuaylazo’, un levantamiento armado en la ciudad de Andahuaylas para exigir la renuncia del exmandatario Alejando Toledo, entre otras demandas.

Por tal motivo, Guido Bellido instó al presidente Castillo a dejarlo en libertad, como acordaron en la campaña que llevó a Perú Libre al Gobierno, en la cual se aliaron con el movimiento político liderado por Antauro Humala.

“Señor presidente Pedro Castillo, tenemos que cumplir nuestra promesa de campaña, indulto al mayor Antauro”, expresó el ex premier en su cuenta oficial de Twitter. Acompañó el mensaje con una foto del etnocacerista preso.

