Christian Domínguez: ¿Cuánto ahorra diariamente para casarse con Pamela Franco?

Christian Domínguez ya viene planeando su boda con Pamela Franco. (Foto: Instagram)

¡Ya planean la boda! Christian Domínguez se encuentra a puertas de celebrar su segundo aniversario con Pamela Franco y ya vienen planeando la boda que tendrán en un futuro. La pareja decidió olvidar las fuertes declaraciones de Nílver Huárac para concentrarse solo en ellos.

Durante una entrevista con América Espectáculos, los cumbiamberos hablaron sobre la fecha tentativa de su matrimonio, aunque la ex Alma Bella dio a conocer que Domínguez todavía no le ha pedido formalmente la mano.

“¿Y el anillo pa’ cuándo?”, le preguntó entre risas la cantante al padre de su hija. Sin embargo, Pamela nunca imaginó que su amado le respondería y hablaría frente a cámaras sobre un tema tan importante.

“ Habrá, pero que no tengamos que usar estas cosas (mascarillas) y que podamos reunirnos , que no haya una parte adversa de decir los protocolos o el distanciamos, y en vez de hacer algo bonito, que salga algo feo”, dijo.

De inmediato, Pamela Franco bromeó con unos presuntos anillos simbólicos que los dos estarían usando mientras esperan que llegue el día de la boda. De otro lado, Christian Domínguez se animó a revelar cuánto ahorra al día para poder tener su matrimonio.

“ No puede ser algo que todos tienen, por eso estamos trabajando. Todos los días guardo 5 soles en una alcancía ”, señaló el cantante de cumbia, quien nunca ha ocultado su deseo por tener como esposa a la mamá de su última hija.

PAMELA FRANCO ASEGURA QUE NO VOLVERÁ A HABLAR DE NÍLVER HUÁRAC

Pamela Franco se encuentra bastante decepcionada de Nilver Huarac, por lo que durante una entrevista con En boca de todos señaló que solo habría de su exmanager para dejar el tema totalmente zanjado.

“ Para ti, Nílver Huárac esto es un juego (...) tú sabes que desde que me conociste que yo soy una persona totalmente diferente y si me has tratado tú diferente es porque yo así lo he hecho. Esto no te lo voy a perdonar porque para mi ha sido personal ”, dijo.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ NO QUIERE SABER NADA DE NILVER

Christian Domínguez no pudo evitar mostrar su molestia con Nilver Huarac, quien habló sobre el alejamiento de Pamela Franco de Alma Bella. El empresario señaló al cantante de cumbia como el principal culpable del alejamiento de una de sus figuras.

“ No tengo nada que comentar, para mi esta zanjado, no tengo mayor opinión. No lo conversaría ni en otros términos ”, señaló el cantante. “Después de todo lo que ha acontecido, no me interesa solucionar nada y yo seguiré trabajando”, agregó.

NILVER HUARAC SOBRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Como se sabe, Pamela Franco dejó de pertenecer a Almba Bella para iniciar en Puro Sentimiento, agrupación que tiene como dueño a Christian Domínguez. El hecho sorprendió a muchos fanáticos de la agrupación sobre todo a Nilver Huarac, manager de Alma Bella y quien, según sus propias palabras, descubrió a Franco.

“Escucha bien, Christian Domínguez, jamás serás como yo. Así que no trates de imitarme. Puro Sentimiento no tiene la estructura, el ángel de las chicas anteriores que tenían el vestuario de Corazón Serrano. Pero ahora es distinto, ahora son una copia de Alma Bella”, comentó el representante.

