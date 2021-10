Rodrigo González incrédulo ante respuesta de Angie Arizaga sobre embarazo: “Todas lo niegan, mírala a Ivana Yturbe”

Rodrigo González habla de Angie Arizaga. (Foto: Instagram)

Rodrigo González se refirió a la reciente respuesta de Angie Arizaga, quien negó estar en la dulce espera, tal como lo vienen especulando los usuarios de las redes sociales. Los seguidores de la guerrera señalan que notan una abultada barriguita en la guerrera, además, resaltaron que la joven no participa en las competencias fuertes por este motivo.

Ante ello, Angie salió al frente para asegurar que no es ciento y que si no participa es las competencias es por su problema lumbar, pues está en constantes terapias.

Tras escuchar estas declaraciones, Rodrigo González se mostró incrédulo y aseguró que no es la primera vez que una mujer miente sobre su embarazo , sin embargo, resaltó que lo respeta.

“Las ganas de querer ser mamás, las tiene pero dice que no, que son rumores. Ahora, si nos vamos a basar (en eso). Díganme un caso en que hayamos ido a preguntar si está embarazada y nos haya dicho que sí, ninguna, todos lo niegan”, señaló.

“Mírala a Ivana Yturbe, nos llamó de mentirosos para abaj o, que no inventáramos y que no jugáramos con eso, que solo la madre sabía eso. Cuando acá ya teníamos la prueba contundente que con el tiempo nos dio la razón, pero también hay que respetar los tiempos que cada uno tiene para dar una noticia tan personal y tan íntima, porque no sale como uno espera, ya suficiente dolor tienes con el que pasas en la intimidad de tu hogar”, explicó el presentador de Amor y Fuego.

“Hay gente que prefiere no involucrar a los seguidores. Preferirán no abrir esa ventana, tratar de no soltar ese tipo de información hasta estar completamente seguros, que es lo que hacen la mayoría de mamás. Entonces, ¿qué hace? negarlo”, continuó.

González explicó que la experiencia en el espectáculos le han hecho entender la situación. “ Para esa pregunta en estos casos, el ‘no’, aunque se trate de la protagonista, nos ha demostrado, que no es una respuesta que lleve siempre la verdad”, concluyó.

Angie Arizaga no está embarazada: (Foto: América TV/ Instagram)

ANGIE ARIZAGA NIEGA QUE ESTÁ EMBARAZADA

Luego que mucho se especulara sobre un embarazo en Angie Arizaga, la propia integrante de Esto es Guerra salió al frente indicar que no es cierto. Sin embargo, señaló que le gustaría mucho la idea.

Como se recuerda, la modelo inició una relación con Jota Benz este año. La pareja se conoció en Esto es Guerra.

“Yo quisiera, pero creo que es un proceso, recién tengo nueve meses de relación con Jotita. Entonces, no creo que sea el momento indicado”, indicó a América Espectáculos.

Asimismo, aclaró que el problema con su lumbar hace que todo se complique, y no es una decisión que pueda tomar a la ligera.

“Con el tema de mi lumbar es complicado salir embarazada, hay que seguir tratamientos, hacer mucho descanso que, hoy en día, no me lo puedo permitir porque tengo (trabajo con) emprendedores y estoy locutando”, resaltó.

“Por eso, no, ahorita no puedo optar por la opción de querer ser mamá”, acotó la modelo de 30 años.

Cabe señalar que las especulaciones aumentaron porque Angie Arizaga dejó de participar en la competencias fuertes. Ante ello, la joven también dio una explicación.

“Sigo haciendo terapia”, aclaró la joven, resaltando que su recuperación es “un proceso muy lento y tedioso”.