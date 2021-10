Esposa de Melcochita calla y llama “tarado” a Rodrigo González por recordar prueba de ADN que le hicieron a sus hijas

Monserrat Seminario se enojó con Rodrigo González y le cortó la llama. (Foto: Captura de TV/ El Show)

Una amena conversación se convirtió en un fuerte enfrentamiento luego que Rodrigo González le hiciera recordar a Monserrat Seminario, la esposa de Melcochita, sobre la prueba de ADN que le hicieron a sus hijas.

La producción de Amor y Fuego se comunicó con Monserrat, quien está en Sullana, para hablar de la salud de Pablo Villanueva, conocido como Melcochita. El humorista estuvo internado en un hospital de Nueva Jersey por casi sufrir un derrame cerebral. En paralelo se comunicaron con el actor cómico, quien ya se encuentra mejor.

Todo empezó cuando el presentador le preguntó la edad de sus hijas, a lo que ella dijo: “Mi hija Constanza tiene 12, Esperanza tiene 11 y Cecilia va cumplir en diciembre 8 años”. Esta respuesta sorprendió al conductor, por todos los años que han pasado. “Me acuerdo que nosotros hicimos la prueba de ADN”, señaló.

Estas palabras enfurecieron a Seminario, quien no lo dejó continuar y señaló: “Cállate la boca que están al costado mis hijas, no seas tarado”.

Ante ello, Rodrigo se disculpó y señaló que no fue su intención incomodarla, pero Monserrat continuó: “Si vas a hablar, habla con razón no con tonteras”.

“No son tonteras, tenemos imágenes pero este no es el momento de hablar de eso, no te molestes Monserrat”, respondió González.

“Eso ya pasó, yo tengo mis hijas alrededor que me están escuchando, no te das cuenta” , dijo Monserrat cada vez más enojada.

Aunque Rodrigo intentó poner paños frío a la situación, la esposa de Melchocita se terminó irritando más.

“Monserrat yo no he dicho nada malo, tampoco tengo que saber con quién estás cuando haces una llamada a nuestro show. No me hables como si yo hubiera querido hacer algo a propósito, de mala intención, cuando no es la realidad”, dijo Rodrigo.

“Si me vas a reprochar. Llámame por otras cosas, no para estar molestando”. Tras decir esto, cortó la llamada.

El conductor de Amor y Fuego se mostró bastante sorprendido por esta actitud y aseguró que “Melcochita está más lucido”.

“Se le cruzó el cable a tu mujer, y no estamos para eso”, acotó, y sin hacerse mayor problema continuó entrevistando al cómico.

Melcochita envuelto en problemas legales.

MELCOCHITA FUE INTERNADO DE EMERGENCIA

Pablo Villanueva se recupera tras sufrir una descompensación en la casa de su hija Susan. Cabe señalar que el cómico fue internado de emergencia en el hospital Trinitas Regional Medical Center, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos, pero ya se encuentra mucho mejor.

En conversación con un medio local, el humorista indicó que estuvo a punto de perder la vida en el centro médico. Sin embargo, logró salvarse de milagro gracias al rápido accionar de los médicos.

“Casi me da un derrame cerebral por el estrés, debido a muchos problemas. Si no me atienden rápido, ahora estaría cantando con San Pedro”, dijo para El Popular.

Una vez estuvo más estable, el doctor que atendió a Melochita le explicó que su desmayo se debió a una acumulación de estrés. Al parecer, los problemas familiares y labores están afectando la salud del artista nacional.

“Me sentí muy mal y me llevaron a ese hospital. Los médicos me dijeron que todo fue por demasiadas tensiones. Se juntaron varias cosas”, puntualizó Melcochita.

Finalmente, el humorista informó que canceló su gira por Estados Unidos, donde reside desde hace meses junto a su hija Susan, para evitar más preocupaciones.

“Espero tener la paz y el amor los últimos años que me quedan de vida. Que no me molesten ni estén exigiéndome dinero. Que trabajen y no frieguen”, finalizó.

Cabe resaltar que la descompensación de Melcochita se da luego de ser vinculado con un empresario investigado por lavado de activos, por lo que deberá regresar a Perú para esclarecer los hechos. Además, su hija intentó suicidarse hace unas pocas semanas.