La Reina del Sur: actores confiesan su amor por la comida peruana y su gente

Actores de la serie revelaron estar felices en el Perú. (Foto: Pantallazo/RPP)

La producción de La Reina del Sur ya se encuentra en Lima para continuar con las grabaciones de la serie. El actor español Antonio Gil y el mexicano Alejandro Calva se acercaron a la prensa para comentar sobre cómo ha sido grabar las escenas de la tercera temporada.

El actor que interpreta a César Güemes ‘Batman’, fue el primero en conversar con los medios y señaló que le gusta mucho la comida peruana. “Yo no sé que no he probado. He probado de todo, me encanta todo”, expresó.

Segundos después, apareció el español quien interpreta a Oleg Yasikov, amigo cercano de Teresa Mendoza en la serie, para brindar más detalles de su paso por el Perú. “Ha sido una experiencia preciosa venir acá (...) Hemos conocido muy poco, pero Cusco me ha encantado, Lima me encanta, ha sido una mezcla de sabores”.

En la transmisión de RPP, se puede escuchar a una reportera preguntarle al español sobre el trato que vienen recibiendo por parte de los peruanos. “Hemos recibido mucho cariño, atenciones, regalitos, muestras de cariño de la gente“, señaló Gil quien además halagó al santuario histórico ”Machu Picchu es indescriptiblemente bello, es una emoción que hemos sentido porque son cosas que hemos visto desde pequeños en los libros y que uno quiere ver y conocer”.

Asimismo, le preguntaron sobre la evolución de su personaje en la serie pero el actor no pudo revelar detalles puesto que tienen prohibido hablar de lo que se vería en la nueva temporada. Sin embargo, sólo pudo acotar que “Han pasado 4 años y todos los personajes han evolucionado y no solo físicamente. Han pasado muchas cosas”.

Finalmente, el actor mexicano explicó que el objetivo de la serie es que todos los fanáticos conozcan parte de los diferentes países que vienen visitando. “Es un viaje por toda América Latina para que conozcamos la belleza de nuestros países. Estuvimos en Bolivia, Colombia, ahora Perú, y después iremos a más países. La idea es llevar a Latinoamérica a todos los televidentes para que los conozcan”.

Cabe resaltar que las grabaciones han empezado en el Jirón Ocoña del Centro de Lima. Asimismo, en el edificio Sudamericano ubicado en la Plaza San Martín.

KATE DEL CASTILLO IMPRESIONADA CON MACHU PICCHU

A través de las redes, la actriz mexicana dejó en evidencia su recorrido en tren hacia el Santuario Histórico de Machu Picchu y expresó que ha vivido una de las mejores experiencias de su vida.

“Venimos regresando de una maravilla que es Machu Picchu. Mucha gente va a Machu Picchu, pero no trabajando. Es una experiencia increíble, nuestro trabajo es tan hermoso que nos hace vivir estas experiencias”, se le escucha decir en sus historias de Instagram.

“Venimos todos borrachos, pero borrachos de experiencia. ¡Borrachos de belleza, de experiencia, de estar todos juntos trabajando en un lugar así! La Reina del Sur 3, aquí estamos, increíble”, señaló en otro vídeo rodeada del equipo de producción quienes mostraban su felicidad cuando Kate hablaba.

Asimismo, Kate del Castillo se mostró agradecida de poder filmar en Machu Picchu señalando que ha sido todo un privilegio. “Nosotros tenemos el privilegio de hacer un santuario un set. Me siento tan agradecida por habernos dejado tener esta experiencia. Gracias a todos los que nos dejaron estar aquí, gracias por dejarnos mostrar en La Reina del Sur todas las bellezas de Latinoamérica. Es un privilegio estar en un set que es un santuario, que es gigante”.

