Josimar acusó a María Fe Saldaña de agredirlo físicamente: “Para todo quiere levantar la mano”

El cantante Josimar está en boca de todos y no precisamente por su carrera musical, sino por la mediática relación que tiene con su expareja María Fe Saldaña, una joven de 22 años que está esperando a su cuarto hijo.

Durante la emisión de América Hoy, de este miércoles 13 de octubre, las conductoras empezaron a cuestionar al artista por irse a Estados Unidos de gira cuando María Fe está en la dulce espera.

Sin embargo, Ethel Pozo recordó la vez que Josimar le confesó a su profesora de canto que María Fe, quien en ese entonces era su pareja, era violenta con él.

Por supuesto, esta conversación fue de carácter confidencial y se dio durante la participación del salero en El artista del año en el 2021, donde ganó 30 mil soles tras derrotar a Pamela Franco en la contienda.

Durante la charla, Josimar admitió que su relación con María Fe Saldaña no marchaba bien y todo se debería a unos episodios de violencia doméstica .

“El hombre que toca a una mujer, así diga que nunca vaya a tocarla, la va a tocar. La mujer que toca a un hombre, así ella diga que ya nunca, me va a volver a pegar”, confesó el artista nacional.

“Gracias a Dios nunca he puesto las manos a mi mujer, pero siento siento que yo tengo más que perder. Para todo quiere levantar la mano. Ella puede a salir a hablar cualquiera hue... Está loca. O bien me trae problemas o me trae felicidad, pero siento que más me quiere traer problemas”, añadió.

Incluso, en mayo de este año, Josimar ya sospechaba sobre un posible embarazo, puesto que había tenido un ‘susto’ con el retraso en el periodo de su expareja.

“Se sacó la prueba de sangre y salió negativo, pero igual no le vino la regla”, admitió cabizbajo.

Sin embargo, cuando salieron a luz estas declaraciones en el programa de Gisela Valcárcel, Josimar explicó que todo estaba bien con María Fe Saldaña. “Gracias a Dios estamos mejor, ya conversamos y estamos felices”.

Este hecho, ocurrido hace cinco meses, dejó boquiabiertas a las conductoras de América Hoy, quienes admitieron que no tenían conocimiento sobre lo ocurrido.

“Lo más grave es que acusa de agresión física, que a él le pegan, eso hemos visto”, comentó consternada Ethel Pozo.

“Eso resaltaría yo porque algunos piensan que la agresión física hacia un hombre no es igual, pero sí es igual. Sí es igual”, agregó Melissa Paredes indignada tras escuchar las confesiones de Josimar.

JOSIMAR ACUSADO DE SER VIOLENTO

Andrea García, quien fue pareja de Josimar en el año 2011, reveló que sufrió maltratos a manos del salsero cuando tenía cuatro meses de embarazo.

“Lo dejé por maltrato, Josimar es una persona muy agresiva”, señaló en el fenecido programa Tengo algo que decirte.

Después de la separación, ocurrida en el 2014, Andrea señaló que Josimar la seguía buscando y hasta le pedía tener otro hijo juntos.

“Josimar llegaba a mi casa borracho y tengo hasta audios donde me dice para tener otro hijo, está loco”, añadió la joven.

Pero no solo Andrea lo acusó de ser agresivo, ya que Gianella Ydoña, exesposa de Josimar, admitió en el 2019 que él la golpeaba en reiteradas oportunidades.

Incluso, acusó a Josimar de haberla botado de la casa tras terminar con la relación. “Claro, (él me bota) con todas mis cosas y con mi hijo. Me fui a la casa de mi mamá por un tiempo hasta que él alquiló el departamento donde estoy ahora”.

No obstante, Gianella jamás presentó cargos contra su expareja, puesto que habían llegado a buenos términos por el bienestar de su hijo

