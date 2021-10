Luciana Fuster y Hugo García son nominados al concurso ‘El rostro más bello del mundo 2021′

Los chicos reality representarán al Perú en este reñido concurso de belleza. (Foto: Instagram)

Orgullo peruano. Luciana Fuster y Hugo García han sido nominados en el concurso ‘Los 100 rostros más bellos del mundo’, que se realiza anualmente por TC Candler & The Independent Critics.

Esta competencia, que se realiza desde 1990, tiene como objetivo principal premiar la belleza de celebridades masculinas y femeninas alrededor del mundo. Los chicos reality representarán al Perú este año .

Sin embargo, Luciana Fuster y Hugo García no son los únicos peruanos considerados en la lista. Andrés Wiese también ha sido nominado para competir en este prestigioso ranking .

Recordemos que el recordado ‘Nicolás de las Casas’ figuró en la lista de ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2020′ en el puesto 37, superando a estrellas como Brad Pitt, Chris Evans y William Levy.

(Foto: Instagram)

Este año, Luciana Fuster, Hugo García y Andrés Wiese compiten contra otros actores, influencers y cantantes de talla internacional como Dua Lipa, Natalie Portman, Ester Expósito, Henry Cavill, Chris Hemsworth, entre otros .

Se espera que en las próximas horas más peruanos sean nominados en ‘Los 100 rostros más bellos del mundo’. Mientras tanto, los cibernautas se encuentran dando ‘me gusta’ a las fotografías de los artistas peruanos.

¿CÓMO Y DÓNDE VOTAR POR ‘EL ROSTRO MÁS BELLO DEL MUNDO 2021′?

Para votar por alguno de los nominados de ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2021′ debes ingresar a la cuenta oficial del ranking en Instagram, TC Candler (@tccandler), o entrando a este enlace.

Una vez que hayas ingresado al perfil de Instagram, debes buscar la foto de la personalidad que quieras apoyar. Recuerda que son más de 100 nominados, por lo que deberás tener paciencia al momento de buscar a tu favorito.

Para hacer efectivo el voto, necesitas reaccionar con un ‘me gusta’ o comentar la imagen. El candidato con más interacciones en la publicación será el ganador.

Si deseas votar por los seleccionados peruanos, Luciana Fuster, Andrés Wiese o Hugo García, te dejamos las publicaciones para que le des tu ‘me gusta’ de manera directa.

¿QUIÉN GANÓ ‘EL ROSTRO MÁS BELLO DEL MUNDO’ 2020?

En el 2020, el youtuber Felix Kjellberg, más conocido como PewDiePie, ganó el primer lugar de ‘El rostro más bello del mundo’ , mientras que Yael Shelbia, una joven influencer de 19 años, se coronó como la mujer con el rostro más hermoso del 2020.

En aquella edición, Andrés Wiese, Ivana Yturbe, Milett Figueroa y Stephanie Cayo fueron los peruanos nominados al ranking de belleza mundial. No obstante, el actor peruano fue el único en ingresar a la lista de manera oficial.

GANADORES DE EDICIONES PASADAS

2019: Jungkook y Tzuyu

2018: Jason Momoa y Thylane Blondeau

2017: Kim Taehyung y Liza Soberano

2016: Michiel Huisman y Jordan Dunn

2015: Diego Boneta y Nana

2014: Jamier Dornan y Nana

2013: Michal Fassbender y Marion Cotillard

ANDRÉS HURTADO TAMBIÉN QUIERE SER NOMINADO

Luego de que se diera a conocer que Andrés Wiese fue nominado nuevamente en el concurso ‘Los 100 rostros más bellos del mundo’, Andrés Hurtado manifestó su fastidio por no ser incluido en la lista.

“No estoy de acuerdo con la nominación por segunda vez de este joven Andrés Wiese para ser escogido como EL ROSTRO MÁS BELLO DEL MUNDO...¡Deberían darnos oportunidad A TODOS NOSOTROS!”, escribió el popular Chibolín en su cuenta de Instagram.

“¡Me parece un fraude! A veces pienso que se equivocaron de apellido, ya que AMBOS SOMOS ANDRÉS. No sé si ustedes me pueden apoyar para que me incluyan en las nominaciones”, agregó.

(Foto: Captura Instagram)

SEGUIR LEYENDO: