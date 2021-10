Luciana Fuster denuncia que es acosada y que teme por la integridad de su familia

Luciana Fuster hace una grave denuncia que pone en riesgo su integridad

Luciana Fuster se mostró muy preocupada y al mismo tiempo enojada porque asegura que viene siendo acosada por desconocidos, quienes se estacionan en las afueras de su vivienda. La participante de Esto es Guerra, señaló que la siguen por largas horas y que teme por su integridad.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo, señaló que se siente muy molesta por esta actitud de los desconocidos quienes también graban sus movimientos.

“Quería comentarles algo un toque preocupante. Yo vivo por acá y esta camioneta roja y este carro negro están afuera de mi casa, súper raro. No sé si son prensa, pero están afuera de mi casa y ya me ha pasado otras veces que me han seguido, y es bastante peligroso”, así inició su relato la joven quien se mostró muy asustada.

A través de la conocida plataforma, la modelo grabó el preciso momento cuando una camioneta roja, se encontraba estacionada afuera de su vivienda y con dos sujetos al interior de ella, al percatarse que la influencer se encontraba grabándolos con su celular, se dieron a la fuga sin dar respuesta alguna.

“Ya me ha pasado dos veces que me han estado siguiendo y me han grabado... Ahora el carro se va, no sé de qué medio son... ¿Por qué se van? ¿Por qué han estado ayer por aquí?”, sentenció.

“De verdad esto es bastante preocupante y me da miedo el tener que salir de mi casa a dejar un registro de lo que pasa. No puedo vivir tranquila así me asusta por mi y mi familia”, finalizó diciendo Luciana.

Como se recuerda, en las últimas semanas, Luciana ha sido vinculada con Patricio Parodi. Sin embargo, ninguno de los dos se pronunciaron sobre si están o no saliendo.

PATRICIO PARODI LE DECLARA SU AMOR A LUCIANA FUSTER EN LA ACADEMIA DE ESTO ES GUERRA

Esto es Guerra presentó este último viernes su tercera edición de Las Academia: desafío y fama, donde el personaje de Patricio Parodi le pide perdón a Luciana Fuster por comportarse como “un verdadero idiota”.

Como se recuerda, el guerrero se burló de ella diciendo que estaba soltero y no era así. Tras aceptar su error, le dice que le de una oportunidad para demostrarle una nueva versión de él.

Como se recuerda, en el primer capítulo, ambos ven en coqueteos durante una fiesta. Aquí los jóvenes deciden estar solos para darse un beso apasionado donde dejan fluir el amor y el gusto que sienten uno con el otro.

Es en ese momento cuando llega la verdadera enamorada de Patricio, interpretado por Milett Figueroa, y los encuentra. Ella sale corriendo y es atropellada. En el segundo capítulo explican que la modelo se encuentra en coma.

Mientras tanto, Luciana decide encararlo y le dice: “Tú no puedes estar ilusionando a la gente porque te da la gana, pero conmigo no es así. Yo valgo la pena, realmente valgo la pena y es una lástima que no lo hayas podido ver. Espero que puedas ser una mejor persona y que no trates así a nadie nunca más”.

LUCIANA FUSTER SE REENCUENTRA CON ALE FULLER

Hace una semana, Alessandra Fuller publicó su esperado reencuentro con Luciana Fuster, quien en los últimos días estuvo en medio e la polémica por su supuesto acercamiento con Patricio Parodi, expareja de Flavia Laos.

Según el programa “Amor y fuego”, la actriz se mostró muy unida a la participante de “Esto es guerra”, con quien se abrazó varias veces y hasta decidieron quedarse a dormir juntas.

Previo a esta reunión, Flavia Laos publicó su reencuentro con Patricio Parodi, a quien fue a visitar a su casa para promocionar su emprendimiento.

