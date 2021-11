Ivana Yturbe se muestra en redes sociales después de mucho tiempo: “Poco a poco voy recuperando mi peso, pero aún quedan cicatrices”

Ivana Yturbe se muestra en redes sociales tras recuperar su peso. (Foto: Instagram)

La ex chica reality, Ivana Yturbe, sorprendió a sus miles de seguidores con su nueva figura luego de haber dado a luz a su hija Almudena hace aproximadamente un mes, producto de su relación con el futbolista Beto da Silva.

Ivana compartió una fotografía con sus seguidores en Instagram, en la cual luce un diminuto bikini con la playa de fondo. “Han pasado 42 días desde que llegó mi gordita y, tenerla a mi lado, hace que todo valga la pena”, empieza narrando la ex chica reality.

Remancó que aún se encuentra en proceso de recuperación de físico que tenía antes de su embarazo, y además contó que aún lleva las secuelas en la piel tras su gestación.

“Poco a poco voy recuperando mi peso, pero aún quedan cicatrices, línea alba, estrías; sin embargo, nada de esto se compara a la felicidad de tenerla en mis brazos y ser su mamá”, comentó.

Esta no es la primera vez que la modelo se anima a contar detalles de sus primeras experiencias en la maternidad y los cambios que ha ido experimentado su cuerpo por el embarazo.

En el mes de octubre, Ivana comentó que logró bajar 9 kilos pero todavía debía perder más para recuperar la figura que tenía antes de que naciera Almudena.

IVANA YTURBE SE CONMUEVE AL HABLAR DEL NACIMIENTO DE SU HIJA

Ya hace más de un mes nació Almudena y este lunes 11, la exchica reality ofreció una entrevista al programa “En boca de todos” para contar detalles de la llegada de su bebé.

Durante el enlace con el programa del que forma parte en América Televisión, Ivana Yturbe no pudo contener las lágrimas al hablar de la llegada de su primera hija. Además, aseguró que se está recuperando rápidamente para volver a la TV.

“Muchísimas gracias, los extraño mucho y espero verlos pronto. Gracias por el detalle que me mandaron y prometo estar bien pronto para estar con ustedes. Me estoy recuperando súper rápido, ya no siento ni el dolor”, empezó diciendo Ivana.

“Es un momento emocionante, estoy muy feliz. No puedo describir lo que siento, muchísimas gracias por haber vivido esta etapa conmigo. Ya por fin con Almu en mis brazos, prometo que la conozcan en algún momento”, agregó, notablemente conmovida.

La noticia del nacimiento de Almudena fue anunciada por su padre, Beto Da Silva, a través de su cuenta de Instagram. La publicación fue compartida por Ivana Yturbe, quien añadió: “¡Bienvenida! Mi pequeña Almu, te amamos con locura”.

Como se sabe, Ivana Yturbe y Beto da Silva se casaron en el 17 de febrero de este año en una ceremonia privada celebrada en la ciudad de Trujillo. A la celebración solo asistieron familiares y amigos cercanos de la pareja.

IVANA YTURBE ES NOMINADA A LOS ‘100 ROSTROS MÁS BELLOS DEL MUNDO 2021′

La modelo y recién madre, Ivana Yturbe volvió a ser nominada en el concurso “Los 100 rostros más bellos del mundo 2021″, competencia organizada por TC Candler que reúne a distintas figuras del espectáculo internacional para competir por la belleza.

La influencer apareció el pasado 25 de octubre en el Instagram del certamen compitiendo al lado de estrellas de Hollywood y artistas internacionales como Chris Pine, Jason Momoa, Dua Lipa, Henry Cavil, entre otros.

Los elegidos para la competencia, obtienen su nominación gracias al apoyo de los usuarios en redes sociales. Recordemos que no es la primera vez que la exchica reality participa de este concurso ya que en 2020 también fue nominada junto a Andrés Wiese, Stephanie Cayo y Milett Figueroa.

Pese a que han pasado solo 24 horas del anuncio de su participación, la esposa de Beto da Silva viene recibiendo el apoyo de sus seguidores y usuarios en general puesto que ya cuenta con más de 12 mil me gustas y 690 comentarios en el Instagram de TC Candler.

“Hermosa vamos Perú”, “Arriba Perú”, “Bella”, son algunos de los comentarios que se leen en la red social apoyando a la candidata peruana.

Cabe resaltar que no solo Ivana Yturbe ha sido elegida para representar al Perú, la modelo Luciana Fuster, el actor Andrés Wiese y el chico reality Hugo García también fueron considerado para esta edición de Los 100 rostros más bellos del mundo.





