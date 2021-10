Luis Barranzuela sobre investigación por delitos en agravio: “Para mi esto es una condecoración, todo mi trabajo está sustentado por servicio por honorarios”

|Imagen: Canal N

Este domingo en Canal N, Luis Barranzuela se pronunció sobre la difusión de la investigación que sigue la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque en su contra, por presuntos delitos cometidos en agravio de la Empresa Agroindustrial Tumán y la consideró como una condecoración.

La investigación se da debido a que ejerció como abogado de un grupo de campesinos que eran accionistas en dicha empresa de Chiclayo, quienes lo contrataron para denunciar un desfalco de parte de Edwin Oviedo. Además, descartó el presunto servicio fantasma por el que la Fiscalía lo investiga, porque todo su trabajo está sustentado por servicio por honorarios. Sin embargo, si acertó ser partícipe en la investigación.

“Para mí eso es una condecoración y me alegra que salga a la luz, porque me permite poner en evidencia que como abogado, como profesional del derecho fui contratado por los campesinos, por los accionistas trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán Sociedad Anónima Abierta”, dijo a Canal N.

“Yo me voy a someter a la investigación del Ministerio Público y ahí están mis recibos por honorarios. Qué bien que se aclaren estas cosas y yo (siempre estoy) en esa línea profesional de siempre buscar coadyuvar a esclarecer la verdad”, añadió.

SOBRE CARRERA POLICIAL

Barranzuela también comentó sobre las sanciones que recibió cuando ejerció en la Policía Nacional e indicó que estas se dieron por “ser un ‘reclamón’”. En ese sentido, consideró que estas sanciones administrativas no lo invalidan para cumplir su designación como titular del Ministerio del Interior.

“Yo he sido una persona que siempre ha tenido esta manera de ser un ‘reclamón’, nunca me han contado las injusticias. Cuando una sanción es cumplida, ya queda resarcida, pero ¿acaso una sanción de carácter administrativo, me invalida a mí en mi desarrollo?”, sostuvo.

CONFLICTO DE INTERESES

Respecto de un posible conflicto de intereses por estar a cargo de las divisiones de la Policía que trabajan con el Ministerio Público, Barranzuela descartó que como ministro él no se va a meter en medio en ninguna investigación. Además, señaló que la Policía y la Fiscalía están comprometidos a actuar con objetividad en estos casos.

“El ministro no se mete en ninguna investigación, porque se piensa que el ministro es el dueño de la policía. Los equipos de investigación criminal son muy reservados hasta el momento en que se ejecuta la acción”, dijo.

AGOBADO DE VLADIMIR CERRÓN

A penas recibe el nombramiento como Ministro del Interior, Barranzuela dejó de ser abogado del secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, según reveló el doctor Raúl Noblecilla, representante del estudio Noblecilla Olaechea, Barranzuela & León.

De acuerdo a lo dicho por Noblecilla, Barranzuela también renunció al citado estudio de abogados en busca de servir a la patria con su nuevo cargo.

“A partir de ahora ya no es abogado no solo del doctor Cerrón, ni de fulano ni de zutano; porque ha aceptado un encargo a favor de la Patria, como es ser ministro de Estado en la cartera del Interior”, comentó a RPP.

Por otro lado, en diálogo con la agencia Andina, el pasado 1 de septiembre, cuando el ministro cumplía con sus deberes como abogado de Cerrón, aseguró que Perú Libre se allanará a la investigación que le sigue Fiscalía.

Además, agregó que buscarán refutar la teoría del Ministerio Público mediante pruebas. “Perú Libre se va a allanar a la investigación y ejercerá su derecho de contradicción incorporando medios probatorios para refutar la teoría del Ministerio Público. No hay nada qué ocultar y se demostrará en el curso de la investigación”, sostuvo.





