Mirtha Vásquez: “La Asamblea Constituyente no es prioridad en el Gobierno”

La presidenta de Consejos de Ministros, Mirtha Vásquez, dio esta noche su primera entrevista desde que reemplazó a Guido Bellido en el cargo. La excongresista recalcó que su prioridad será trabajar en aras de la salud, educación y economía, mas no en la Asamblea Constituyente.

“Es un tema interesante, pero hay mucho temor. No es una idea comunista, muchos países se han dado cuenta que deben reajustar sus normas generales. Pero debemos generar el momento en que la población sienta que se debe reformar la situación en la que vive”, comentó en un dialogo con Tv Perú.

“Es parte de un proceso, (la Asamblea Constituyente) no es prioridad del gobierno. Lo que importa es abordar la pandemia, el retorno a clases, la estabilidad económica, eso está en agenda. Si la población siente que supera la crisis puede pensar en reformas de fondo”, continuó.

VOTO DE CONFIANZA

Sobre el voto de confianza , Vásquez precisó que desde la otra semana comenzará a reunirse con las distintas bancadas para llegar a un consenso, especialmente con las agrupaciones políticas que han dicho públicamente que no votarán en contra.

“Son 30 días que tenemos para presentarnos al Congreso, pero prefiero que se haga lo antes posible. Hay que acercarnos a algunas bancadas para dialogar, ya he trabajado antes con varias de estas agrupaciones políticas, no hay imposibles ni una situación que no se pueda entrar en diálogo o en debate”, manifestó.

“No podemos estar de acuerdo en todo, pero avancemos en lo que si lo estamos. Desde la otra semana me voy a comenzar a reunir con todas. Hay bancadas que no quieren dar el voto de confianza, pero hay que sentarnos a hablar. Antes de descalificar, sentémonos a hablar, conozcámonos para debatir”, acotó.

MINISTROS CUESTIONADOS

En cuento a las críticas a la conformación de su Gabinete , en especial al titular del Interior, Luis Barranzuela, y al ministro de Educación, Carlos Gallardo, la premier puntualizó que evaluará su desempeño y se adoptarán medidas sino cumplen con las expectativas del cargo.

“Mi compromiso es hacer el monitoreo correspondiente sobre su desempeño y las calidades que tiene cada uno para liderar esas carteras. Cualquier cuestionamiento es legítimo, y adoptaremos las medidas necesarias tras hacer las evaluaciones correspondientes para que la población se quede tranquila. Nada se pasará por alto”, aseveró.

LEYES INCONSTITUCIONALES

Asimismo, Mirtha Vásquez espera que el Congreso de la República se comporte a la altura a la hora de aprobar por insistencias leyes que podrían ocasionar “conflictos innecesarios” entre el poder Ejecutivo y Legislativo.

“Se quiere aprobar una reforma sobre cuestión de confianza que yo creo que es muy peligrosa y no podemos generar desbalance de poderes. Son mecanismos que no se pueden tratar de regular independientemente uno de otro, eso es gravísimo en el marco del estado de derecho”, expresó

“Insto al Congreso en reflexionar un poco sobre como regular los mecanismos de poderes, tenemos que trabajar conjuntamente para solucionar problemas de inestabilidad. Esta norma, de aprobarse por insistencia, va a generar que entremos en una suerte de pugna. Va a crear un conflicto innecesario”, agregó.

GAS DE CAMISEA

Por último, la presidenta de Consejo de Ministros aclaró que la renegociación del Gas de Camisea no debe ser un tema para escandalizarse, ya que es necesario “solucionar el problema de acceso de nuestros propios recursos”.

“No hay que escandalizarse por la renegociación del gas, por algo lo han prometido varios partidos en campaña. Se debe entrar en un dialogo ante un contrato de tantos años. Va a ser muy saludable para todo el país, va a solucionar el problema de acceso de nuestros propios recursos”, declaró.

