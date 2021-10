Tilsa Lozano revela cómo Jackson Mora le pidió matrimonio: “Se arrodilló y empecé a temblar”

La pareja se comprometió tras dos años de relación. (Foto: Instagram)

Tilsa Lozano se comprometió con su pareja Jackson Mora tras cumplir dos años de relación. En entrevista con América Hoy, la expresentadora de televisión reveló todos los detalles de su pedida de mano.

De acuerdo con la exmodelo, el boxeador Jackson Mora la citó en el restaurante Cala, ubicado en la Costa Verde, para festejar su segundo aniversario.

“Nos dieron la parte de un privado, solo estábamos nosotros dos con una botella de champagne. Todo muy bonito”, relató emocionada la ex’vengadora’.

En medio de la velada, un mesero puso encima de la mesa una especie de ave como parte de la decoración. “Pensé que era comida porque me moría de hambre”.

Sin embargo, Tilsa Lozano quedó impactada al ver cómo Jackson Mora le quitaba la tapa y le dijo: “No tengo experiencia y no sé cómo hacerlo, pero quiero que seas mi esposa”.

Aunque Tilsa pensó al inicio que no hablaba en serio, supo que su pareja realmente le estaba pidiendo matrimonio cuando reveló el contenido que estaba dentro del ave: un anillo de compromiso.

“Se arrodilló. Yo empecé a temblar, me temblaban las manos. Se me bajó la presión, empecé a sudar y me empecé a reír porque cuando estoy nerviosa me río”, contó.

Finalmente, Tilsa Lozano le dio el sí a su pareja tras una corta espera.