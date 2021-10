Milena Zárate se pronunció sobre nuevas medidas en Reinas del Show: “Un baile sin contacto es difícil”

Milena Zárate se quiere quedar en Reinas del Show y ensaya duro. (Foto: Instagram)

Milena Zárate se encuentra en sentencia junto a Vania Bludau y Diana Sánchez, por lo que debe de ensayar arduamente para defender su lugar en Reinas del Show. La colombiana se encuentra decidida a quedarse en el reality de baile, pero deberá afrontar un nuevo reto al tener que bailar sin contacto físico con su bailarín.

“ Los ensayos están más exigentes porque ahora no nos permiten tener contacto entre nosotros, nos estamos reinventando con mi pareja de baile, un baile sin contacto es super difícil y lo estamos tomando como un reto. Espero gustar al público y al jurado y salir de sentencia ”, comentó para La República.

La cantante señaló que ella viene decidida a quedarse en la competencia, pues no es como algunas participantes que solo están en el programa para cumplir con el contrato que tienen.

“Estoy llegando fuerte a enfrentar mi sentencia, si estoy acá es por algo, yo no vine a calentar puesto en el programa , hay más de una que ha venido solamente a cumplir. Yo vine a ganar algo que dejé pendiente y créanme que no voy a parar hasta lograrlo”, indicó.

De otro lado, Milena Zárate dio a conocer cómo va su relación con su bailarín, quien hace unas semanas se quejó con la producción por lo exigente que es la colombiana durante los ensayos.

“Durante los ensayos, muchas veces, nos hemos ‘mandado por un tubo’, por el estrés, pero al ratito nos acordamos que no podemos y, entonces, seguimos ensayando. Nosotros tenemos una relación tóxica, nos mandamos lejos, pero luego se nos pasa y nos volvemos a reconciliar. A mi bailarín le he sacado el IGV y el impuesto, lo tengo, literalmente, secuestrado, no podemos dejar de ensayar”, indicó.

Milena Zárate es integrante de Reinas del Show 2. (Foto: Instagram)

MILENA ZÁRATE LLAMA ABUELA A MELISSA KLUG

Milena Zárate opinó sobre la actual relación relación que tiene Melissa Klug con Jesús Barco. Para la colombiana, la empresaria es una mujer muy mayor como para estar con un joven de 24 años.

“Para mí, (Jesús) es un niño porque con 24 años es una criatura que recién ha empezado a vivir. Ella (Klug) es una mujer que ya quemó etapas y hasta abuela ya es. El chico recién está empezando y va a llegar un momento donde va a querer vivir lo que debería vivir en este momento”, fue lo que dijo para diario Trome.

MELISSA KLUG RESPONDE A MILENA ZÁRATE

Magaly Medina fue la encarga de revelar la respuesta que tuvo Melissa Klug contra Milena Zárate por meterse a hablar sobre su relación. La ‘Blanca de Chucuito’ se mostró bastante indignada y le recordó a la colombiana que también estuvo con alguien menor que ella.

“¿Jamás a ella? No te pases pues. El burro hablando de orejas y fijándose en la paja del ojo ajeno. Hay que tener con... ciencia”, se lee en el chat como respuesta.

MAGALY DEFIENDE A MELISSA KLUG

Magaly Medina mostró su total desacuerdo con Milena Zárate por sus recientes declaraciones contra Melissa Klug, quien recientemente se comprometió con el futbolista Jesús Barco.

“¿Quiere decir que cuando una es abuela y tiene 5 hijos se le tiene que negar el amor? Ya pues, tan conservadora Milena Zárate, me asombra que seas tan conservadora. Hay personas que viven el presente sin pensar en el futuro, uno no los puede obligar a pensar como nosotros”, señaló.

