Precio del dólar es de S/ 4.09 al cierre de la jornada este jueves 7 de octubre

El precio del dólar se estabilizó al cierre de la jornada de este jueves 7 de octubre. Luego de abrir en S/ 4.07, al final de la sesión se cotizó en S/ 4.094 en el mercado intercambiario, según se dio a conocer en la página del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Esto significa que hubo un descenso de 1.07% en comparación con la jornada anterior. Como se recuerda, el miércoles el dólar se ubicó en S/ 4.138, un nuevo máximo histórico en una semana que inició agitada en el plano político y tuvo un punto de quiebre con el cambio de gabinete.

El dólar paralelo se cotizó en S/ 4.080 la compra y S/ 4.120 la venta, según el portal cuantoestaeldolar.pe. Esta misma página ofrece las cotizaciones de distintas casas virtuales que se encuentran desde S/ 4.06 la compra y desde desde 4.11 la venta.

CLIMA POLÍTICO

La semana inició cargada de confrontaciones, por la posibilidad de una censura por parte del Congreso de la República al ministro de Trabajo, Iber Maraví; y la posibilidad de una respuesta contundente por parte del premier Guido Bellido. Sin embargo, hubo un plot twist en la historia.

Pedro Castillo anunciaba en la tarde que había aceptado la renuncia de Guido Bellido y que por la noche nombraría a un renovado equipo ministerial. Mirtha Vásquez, ex presidenta del Congreso, se convirtió en la nueva titular del Consejo de Ministros, siendo uno de los siete cambios en el gabinete.

PUEDE BAJAR MÁS

El economista Kurt Burneo, ex ministro de la Producción en el 2011, se pronunció en Twitter y sostuvo la posibilidad de que se podría bajar más el precio del dólar si Julio Velarde, el titular del BCR toma acciones.

“Pregunta de un curioso, ¿Por qué Julio Velarde no vende hoy US$ 400 millones spot y aprovecha la oportunidad para bajar el dólar a S/ 3.75, y así reducir las presiones inflacionarias sobre los precios del pan, GLP, aceite, fideos, etc., que golpean a los más pobres?”, escribió.

BONOS SUBEN EN PERÚ

Los bonos extranjeros de Perú registraron la mayor recuperación en más en un año después de que el presidente, Pedro Castillo, reemplazara al primer ministro, de extrema izquierda, por una opción más convencional en un intento por mejorar las relaciones de su Administración con los legisladores, informó Bloomberg.

Los instrumentos de referencia con vencimiento en 2031 subieron el jueves temprano más de un centavo a 100,2 centavos por dólar, mientras que el costo de asegurar la deuda del país contra default observó su mayor caída desde abril de 2020. Las variaciones se produjeron después de que la exjefa del Congreso, Mirtha Vásquez, prestó juramento como primera ministra en reemplazando Guido Bellido, un radical en el Gobierno de izquierda de Castillo que creó disturbios el mes pasado al amenazar con nacionalizar el campo de gas más grande de Perú.

Los inversionistas están recibiendo con beneplácito las señales de que Castillo está buscando un enfoque conciliador después de que los miembros más radicales de su gabinete crearan fisuras con los miembros conservadores del Congreso y arrojaran dudas sobre el compromiso del país con la inversión extranjera. El anuncio marca la segunda salida de alto perfil del gabinete de Castillo a poco más de dos meses de su presidencia, al tiempo que señala un enfoque pragmático y de creación de consenso en las relaciones con el sector energético y otras industrias críticas para la economía.

