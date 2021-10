Guido Bellido asegura no ser homofóbico: “Tengo amigos gays y lesbianas. No hay ningún problema”

Parlamentarios de diversas bancadas firmaron una moción de censura en contra de Maraví. Foto: Andina.

El expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, habló sobre las amistades que tiene y dejó en claro que él no es homofóbico, por el contrario, aseguró tener amigos homosexuales y lesbianas el cual él respeta mucho.

Este tema salió al ser cuestionado por la prensa al consultarte sobre las diversas opiniones que generó en contra de la comunidad homosexual en Perú y otros ataques en contra de las mujeres.

“Hace muchos años cuando era universitario toma ciertas posturas. Todos pasamos por etapas que muchas veces las motivaciones son otras de lo que hoy uno puede pensar. He tenido comentarios en los cuales yo ya he indicado que han sido desafortunados, pero hoy que tenemos más responsabilidad. Uno va madurando en el proceso de la vida asumiendo lo que corresponde”, expresó Guido Bellido.

“Yo no soy homofóbico de ninguna manera , tengo amigas lesbianas, gays y no tengo ningún problema. Así es”, agregó enfático.

Por otro lado, expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, solicitó no estar “chancando” al nuevo Gabinete, liderado por Mirtha Vásquez, antes de que inicie su gestión. Además, aseguró que Vladimir Cerrón nunca tuvo decisión dentro del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, “hubiera sido importante e interesante que alguien que ha estado muy comprometido con el tema del programa que tiene el partido hacia el Gobierno, hubiera asumido. Esa es una mirada, pero el presidente ha visto por conveniente aperturar la Presidencia del Consejo de Ministros hacia otra fuerza y hay que ver cómo se va desarrollando esto”.

NO CONCE A CARLOS GALLARDO

Durante este encuentro con la prensa, Guido Bellido aseguró que no conoce al actual Ministro de Educación Carlos Gallardo, el mismo que ha sido vinculado como dirigente del Fenate.

“No lo conozco, nunca he escuchado a hablar de él. La verdad en las decisiones que tome el presidente Pedro Castillo le compete a él. Yo no tengo vela en ese entierro”, remarcó.

ASUMIÓ RESPONSABILIDAD

Durante la entrevista que brindó con el medio local RPP, Guido Bellido contó ciertos aspectos que vivó mientras estaba en el cargo como jefe de la PCM, ante esto, señaló que su puesto no esta designado para él, pero como es un hombre que no le teme a retos, decidió asumir la jefatura del Gabinete.

“Quien iba a ser premier era Roger Najar, pero se movilizaron los sectores contrarios(...) en medio de que se desbarataron lo que habían trabajado, me proponen. Y yo no arrugo, yo enfrento. Me pongo adelante, pero es complicado”, aseveró.

Por otro lado, aseguró que la oposición no deja de poner ciertas trabas al presidente del Perú, ya que asegura que para algunos partidos les cuesta “aceptar que Pedro Castillo ganó en la segunda vuelta electoral”.

“Si vemos por ese lado (de si cometió excesos) el gobierno de Pedro Castillo ha estado perjudicado desde que pasó a segunda vuelta, porque existe un sector que no quiere reconocer, que no está conforme con ello”, sostuvo.

“No comprenden aún que hay un gobierno que ha ganado y que tiene que conformar su equipo y tiene que gobernar”, agregó.

