Nicola Porcella estrena Onlyfans y anuncia contenido exclusivo: ”nunca más en su vida lo van a ver”

El chico reality debuta en Onlyfans. (Foto: Instagram/@nicolaporcella12)

El actual chico reality, Nicola Porcella, anunció a través de su cuenta de Instagram que abrió su propia cuenta de OnlyFans. El guerrero subió el pasado 06 de octubre una serie de historias donde revelaba que promocionará contenido exclusivo en dicha plataforma.

“Abrí el Only, sí muchachos, abrí el Only (...) hemos hecho unas cosas de locos, un contenido que nunca más en su vida lo van a volver a ver”, revelo el modelo junto al enlace que lleva directamente a su cuenta.

Porcella contó a sus más de 2 millones de seguidores que ha trabajado con una productora para generar el contenido para OnlyFans. “Después de juntarme con la mejor productora, creo que ha quedado increíble”.

Tras la noticia, el periodista Samuel Suárez utilizó su programa Instarandula para burlarse de Nicola pues insinuó que no hay trabajo serio para el chico reality. “Chicos, yo entiendo, la calle está dura, no hay chamba, escasean los chivilines”, expresó el popular Samu.

El periodista de espectáculos contó que Nicola está cobrando 17 dólares mensuales y que han sido hasta ahora 45 personas que habrían pagado para ver su contenido.

“Acabo de ver y ya hay 45 incautas que han dado su dinero, por 17 = 765 dólares. Acá el dólar está 4.12, sumamos = 3151 soles con 80 céntimos en un rato (...) Todo el mundo está haciendo ese negocio. ¡Qué vergüenza, por Dios! No, mentira, se están forrando en plata”, comentó Samuel

Además, confesó que intento comunicarse con el ex de Angie Arizaga para que le mande algunos vídeos y promocionar su contenido, pero no obtuvo respuesta.

“Le escribí (...) en visto me dejó. ¡Malvado! Encima que me ofrezco, Nicola, para que estafes a las instachismosas, que te den su dinero y estafes, digo, porque yo no creo que muestres nada, yo creo que eso va a estar así como ‘ay, miren mi foto sexy”, dijo entre risas.

MAGALY MEDINA VS NICOLA PORCELLA

Nicola Porcella decidió imponer una demanda a Magaly Medina por difamación agravada a inicios del 2019 luego de que la conductora presentara el caso de las modelos que denunciaron haber sido dopadas en una fiesta en Asia. El modelo consideró que Medina manchó su nombre y decidió demandarla.

Hace unos días, La periodista se pronunció en su programa sobre el caso y expuso que ha sentido que sus derechos han sido atropellados e irregularidades que hicieron que Medina presente una apelación. Cabe recordar que Nicola ganó el juicio en primera instancia.

Hace unos meses, el Onceavo Juzgado Penal de Lima que tienen a la jueza Ruth Ponce Ormeño como titular emitió una sentencia condenatoria en mi contra debido a la demanda de difamación que hizo Nicola Porcella, las personas pueden demandar, están en todo su derecho si se sienten tocadas, lastimadas, fastidiadas, difamadas. La cosa es que en un juicio se demuestra que lo que pensaron es así o no es así”, expresó la periodista.

“Sin embargo, respecto a esta sentencia condenatoria lo que tengo que decir es, porque me parece que la ley tiene que ser igual para todos y todos tenemos derecho al debido proceso, y en este caso, la jueza omitió escuchar mi versión. La jueza omitió escucharme a mi y mis descargos, porque solo le creyó a Nicola Porcella a rajatabla y nunca en un juicio se le puede creer a uno de los dos a rajatabla y condenar al otro solo porque a ti se te parece o se te ocurre”, agregó a su comentario.

SEGUIR LEYENDO