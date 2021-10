Madre de Dayanita cuenta los abusos que sufrió su hija por parte de su padre: “le daba correazos como a un animal”

Madre de dayanita contó para las cámaras de ATV los maltratos que recibía Dayanita. (Foto: YouTube/Dia D)

El pasado 03 de octubre, Día D de ATV presentó un reportaje sobre la historia de la cómica Dayanita. Y es que semanas atrás, la popular integrante de ‘JB se presentó en el programa de Andrea Llosa para saber si era padre de un menor de 10 años. Tras una prueba de ADN, se reveló que no era el padre.

Max Orlando Sifuentes, mejor conocido como Dayanita, reveló que pese al resultado, no dejará de ver al menor ni dejar de darle lo que ella nunca tuvo por parte de su padre. “Siempre crecí con la ilusión de darle lo que yo nunca tuve, amor, cariño, compresión, porque a mí nunca me quisieron, no quiero que le pase lo mismo”.

Asimismo, el programa de Pamela Vértiz entrevistó a la madre de la artista cómica y esta contó que su hija sólo recibía maltratos por parte de su progenitor y que desde muy pequeño sólo le gustaban cosas de mujeres.

“Cuando era chiquito, nada le gustaba cosas de varoncito, todo era de mujer, en la escuela también era igual. Como yo decía no, qué puedo hacer si Dios me ha dado ese hijo”, contaba Rosa Arenas.

“Su papá feo lo maltrataba, le rompía la cabeza, le daba correazos, como a un animal, aunque creo que a ningún animal se le trata así”, agregó a su relato.

Dayanita ha contado anteriormente en otros programas que ha sufrido innumerables maltratos por parte de su padre, quien no aceptaba su orientación sexual y a toda costa quería que sea hombre.

DAYANITA EN ANDREA

El pasado 20 de septiembre, Dayanita visitó el set de Andrea Llosa para contar los maltratos que sufría por parte de su padre y principalmente para conocer la verdad sobre el niño que supuestamente abría tenido con Pamela Gómez, su expareja.

Durante la emisión de Andrea, la actriz recordó los duros momentos que vivió en su pasado junto a su fallecido padre, pues sufría maltrato físico y psicológico. “Siempre recibía golpes, casi todos los días. Para mí no había un día que no dejara en llorar, hasta en el colegio, en el jardín”

La actriz cómica reveló que la relación que tuvo con Gómez fue por presión de su padre y este la obligó a tener relaciones sexuales con distintas mujeres. Asimismo, confesó que su transformación fue para darle la contra a su papá. “Me convertí en una chica trans porque he tratado de darle la contra a mi papá, él nunca me quiso”.

Tras las fuertes declaraciones, Andrea decidió tocar el tema del pequeño niño que no veía hace 6 años y que ha querido como su hijo.

DAYANITA CONOCE LA VERDAD SOBRE SU HIJO

Hace unas semanas, la artista se presentó nuevamente en el programa de Andrea para conocer los resultados de la prueba de ADN que se realizó con el menor de 10 años. El pasado 30 de septiembre la conductora reveló en vivo que Dayanita no es el padre biológico.

Tras escuchar el resultado, la actriz agradeció entre lágrimas todo lo que el programa ha hecho para llegar a la verdad. Además, aclaró que pese a que haya salido negativo, siempre mantendrá el cariño hacia el pequeño.

“Yo estoy feliz de haber aclarado todo esto pero siempre lo voy a tener en mi corazón. Para mi ha sido mi hijo”, sentenció Dayanita.

