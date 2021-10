Piura: 4 personas fallecidas a causas del dengue y se registran más de 4500 casos

Cuatro personas fallecidas a causas del dengue en Piura.

El director de Inteligencia Sanitaria de la Diresa Piura, Eddy Leyva Villalonga, se mostró muy preocupado por la alerta de emergencia sanitaria, luego de confirmarse cuatro muertes y más de 4 mil 500 casos de contagio a causa del dengue.

Los distritos que más se están viendo afectados por la presencia de estos casos son Morropón, San Juan de Bigote, Chulucanas, Sullana, Tambogrande, Castilla, Piura, Lobitos y El Alto. El Ministerio de Salud ha decidió incluirlos en la declaración de emergencia sanitaria.

Cabe mencionar que estos distritos en mención, al no tener agua potable se convierten en los más vulnerables porque deben guardar este liquido elemento en depósitos, lo que favorece la reproducción del zancudo aedes aegypti, por lo que la autoridad de salud pidió a la población mantenerlos tapados para controlar al vector.

Por su parte, el director regional de Salud de Piura, José Nizama Elías, manifestó que necesitan presupuesto para contratar a agentes comunitarios que se encarguen de erradicar criaderos de zancudo casa por casa y aplicar piriproxifen o abate, un producto químico para evitar que el mosquito llegue a su estado adulto.

¿QÚE ES EL DENGUE Y CÓMO SE PRESENTA?

El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una enfermedad que afecta personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones.

MÁS ALERTA POR CASOS DE DENGUE

Este viernes 01 de octubre llamó la atención una nueva alerta tras el inminente riesgo que el Dengue puede causar, sobre todo el diversas regiones del Perú. Es por ello que el Ministerio de Salud, acaba de declarar en emergencia sanitaria, por el plazo de 90 días calendario, a 51 distritos de 15 regiones del país, entre las que figuran Lima.

Para ello, el Minsa pide a la ciudadanía tomar las medidas necesarias para evitar este rebrote que justo se genera en estos meses del año por las diversas lluvias en la zona Selva y primavera en la costa.

Según el Decreto Supremo 029-2021-SA, publicado hoy, viernes 1 de octubre, en la Separata de Normas Legales de El Peruano, indica que las jurisdicciones donde aplicará esta medida son: Piura, San Martín, Loreto, Huánuco, Junín, Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Lima, Amazonas, Ucayali, Pasco, Tumbes e Ica, tal como se ha detallado en el plan de acción y emergencia sanitaria por brote del dengue.

¿CÓMO SE CONTAGIA EL DENGUE?

Los virus del dengue se transmite a las personas por medio de las picaduras de mosquitos de la especie Aedes infectados. Quiere decir que esto no es contagioso, solo se transmite por picaduras, a través del zancudo vector.

Por eso es importante mantener nuestro recinto o lugar de trabajo, cuartos, etc, alejados de los zancudos.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL DENGUE?

Uno de los síntomas característicos del dengue es la fiebre y sudoración, escalofríos y mucho dolor muscular. Recordemos que no existe algún medicamente ni vacuna directamente contra esta enfermedad, todos son paliativos. En algunos casos también se presentan vómitos y náuseas. Recuerda que ante algún síntoma particular, no dejes de acudir al centro de salud.

Si en casa tienes algún paciente con dengue es necesario fortalecer su sistema inmunológico con comida nutritivas y ligeras al mismo tiempo. Dejarlo descansar y estar pendientes de su estado de salud.

No olvides mantener tus depósitos de agua limpios y bien tapados. Es necesario que se coordine con el Ministerio de Salud la forma de limpiar los pozos de agua, fumigar viviendas a fin de evitar la propagación de esta enfermedad.

