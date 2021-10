Patricia Juárez: sobre ley de cuestión de confianza: “Iremos a la insistencia”

Patricia Juárez habla sobre la ley de cuestión de confianza.

Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, sostuvo firmemente que insistirán con la ley de interpretación de la cuestión de confianza si es que el Ejecutivo decide observarla.

“Nosotros estamos considerando que la observación venía por todo lo que se ha estado manifestando. Nos vamos a preparar para poder sesionar y así ir a la insistencia de la norma y publicarla”, explicó para Canal N.

En esa misma línea, aseguró que con esta norma, lo que se aplicará es el impedimento de hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales y competencias exclusivas y excluyentes de otros poderes del Estado, así como también se regula que la interpretación de una denegatoria la pueda hacer de manera exclusiva el Congreso.

En cuanto al caso del ministro de Trabajo, Iber Maraví, manifestó que la censura partiría de la interpelación presentada, que responde a un pliego de preguntas que tiene que ver con la idoneidad para el ejercicio del cargo.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

El pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen con el que se busca interpretar los alcances de los artículos 132 y 133 de la Constitución para definir sobre qué temas el Poder Ejecutivo puede plantear ante el Parlamento una cuestión de confianza.

Fueron 74 los votos a favor de la iniciativa emitida desde la Comisión de Constitución y Reglamento. 41 parlamentarios se manifestaron en contra y tres se abstuvieron. Asimismo, con 80 votos a favor y 40 en contra, se exoneró a esta de pasar por la segunda votación que le correspondía por su naturaleza.

GUIDO BELLIDO SOBRE CUESTIÓN DE CONFIANZA

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunció hace una semana que, de ser necesario, pedirán la cuestión de confianza al Congreso por la interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví, que se dará este jueves.

“De ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza, porque esto responde a un tema eminentemente político”, expresó Bellido en conferencia de prensa para informar a la ciudadanía sobre los acuerdos asumidos en Consejo de Ministros realizado en la fecha.

“¿Quién cuestiona al ministro de Trabajo, Iber Maraví?, ¿los trabajadores, los sindicatos, las comunidades campesinas, nuestros hermanos que se levantan a las 4 de la mañana y trabajan? Nosotros no podemos retroceder. Hay un sector evidentemente político que no está de acuerdo con que un campesino esté conduciendo el país, como nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, y, por supuesto, no está de acuerdo con los ministros que ha nombrado”, afirmó y aseguró que con el posible pedido de confianza “no se está gastando una bala más”.

“Se está defendiendo lo que la Constitución faculta al presidente de la República”, aseveró.

