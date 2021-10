Sigrid Bazán señala que la oposición “trata de gobernar sin haber ganado las elecciones”

Sigrid Bazán sostuvo que bancadas como la de Fuerza Popular tienen como único objetivo “destruir consensos” a través de interpelaciones. (Foto: Agencia Andina)

La congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, consideró que las bancadas de oposición del Congreso buscan “gobernar sin haber ganado las elecciones” al querer censurar ministros como Íber Maraví y Guido Bellido.

“No se trata de que Guido Bellido e Íber Maraví sean personas incómodas, el día en que no estén, porque nadie es imprescindible en ningún lado, van a ser otros los que les sean incómodos y luego otros. Esto es tratar de gobernar sin haber ganado las elecciones”, dijo en una entrevista al programa Cara a Cara de TV Perú.

“El único que puede gobernar ahora y designar por ende a sus ministros es Pedro Castillo, mientras no se entienda eso y todas las acciones del Congreso no tiendan ningún tipo de puente, pues el gobierno no sabe bien por dónde andar”, añadió.

Sigrid Bazán sostuvo que bancadas como la de Fuerza Popular tienen como único objetivo “destruir consensos” a través de interpelaciones.

“Hay un papel que juegan bancadas como Acción Popular y Alianza Para el Progreso, con las cuales se puede coordinar mucho, tanto Perú Libre coordina como Juntos por el Perú. (...) Pero lamentablemente hay bancadas de oposición como Fuerza Popular que solo buscan destruir esta posibilidad de consenso de temas tan importantes como las ollas comunes y otros a través de interpelaciones“, señaló.

Además, indicó que hay todo un discurso que busca “sabotear cualquier cosa positiva” del gobierno y consideró que se hace eco del aumento del precio del gas y del aceite, pero no cuando los precios bajan.

“Siempre se encuentra otra cosa con la cual atacar al gobierno que recién lleva dos meses y está tratando de trabajar cuando la crisis la están fomentando otros”, acotó.

Bazán enumero algunos incidentes como la visita de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, al presidente de la República para luego “llamarlo mentiroso” o la presentación, por parte de la oposición, de un recorte de la facultad de confianza del Ejecutivo. “¿Cómo podemos seguir así?”, dijo.

CAVERO PROPONE VACANCIA PRESIDENCIAL

Por su parte, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, comentó sobre la demora para presentar la censura a Maraví. Dijo que es parte del proceso, y el Congreso no debe dejarse presionar por el poder Ejecutivo y manejar sus tiempos.

Sobre lo dicho por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, respecto a que no presentarán cuestión de confianza en caso censuren a Maraví, Cavero sostuvo: “Yo no califico a esto como gobierno, sino como un desgobierno total, donde tienes a los ministros por un lado y al presidente por otro lado. El presidente [Pedro Castillo] tiene una absoluta falta de liderazgo, que está desatando una constante inestabilidad en el país; el dólar está por los cielos, el pan y la canasta básica subiendo todos los días. Debe decidir a cuál de los bandos va a apoyar”, precisó en entrevista con canal N.

Las críticas siguieron y Cavero añadió que el mandatario no tiene capacidad de asumir las riendas de su propio gobierno. Y cree que tampoco tiene en quién sostener su gobierno, ya que su partido no es fuerte y lo está llevando por un despeñadero. Calificó a sus aliados como “caviares que no tienen fuerza en el Congreso”, refiriéndose a las bancadas de Juntos por el Perú y Somos Perú. En esa línea, cree que se debe recompener el gabinete, buscar un consenso y trabajar con el Parlamento.

Cavero recordó cuando se reunieron los voceros de las bancadas del Congreso con Castillo y este se comprometió a no presentar cuestión de confianza ante la censura de Maraví. Para el congresista de Avanza País Castillo no puede incumplir su palabra.

Ante una posible vacancia presidencial, se necesitan 87 votos. Y solamente Perú Libre y Juntos por el Perú tienen 42 votos a favor de Castillo, lo que haría difícil su aprobación. Cavero es consciente de esta situación, pero ayudaría a poner las cartas sobre la mesa de los grupos políticos. “Ver quiénes está dispuesos a defender el estado de derecho”, afirmó. Respecto al consenso para la vacancia, señaló que lo ha comentado con otros legisladores y dice que hay de todo, algunos dicen sí, y otros que todavía no es el momento.

