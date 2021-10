Alejandro Cavero propone vacancia presidencial en caso Pedro Castillo no retire a Maraví y Bellido

Alejandro Cavero habló sobre el escenario de vacancia presidencial

No es un secreto que existe tensión entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. Desde que iniciaron funciones el pasado 28 de julio, ambos poderes han tenido una serie de idas y vueltas. En el último episodio, el Legislativo busca censurar al ministro de Trabajo, Iber Maraví, y aún está en duda si el presidente Pedro Castillo responderá haciendo cuestión de confianza.

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, comentó sobre la demora para presentar la censura a Maraví. Dijo que es parte del proceso, y el Congreso no debe dejarse presionar por el poder Ejecutivo y manejar sus tiempos.

Sobre lo dicho por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, respecto a que no presentarán cuestión de confianza en caso censuren a Maraví, Cavero sostuvo: “Yo no califico a esto como gobierno, sino como un desgobierno total, donde tienes a los ministros por un lado y al presidente por otro lado. El presidente [Pedro Castillo] tiene una absoluta falta de liderazgo, que está desatando una constante inestabilidad en el país; el dólar está por los cielos, el pan y la canasta básica subiendo todos los días. Debe decidir a cuál de los bandos va a apoyar”, precisó en entrevista con canal N.

Las críticas siguieron y Cavero añadió que el mandatario no tiene capacidad de asumir las riendas de su propio gobierno. Y cree que tampoco tiene en quién sostener su gobierno, ya que su partido no es fuerte y lo está llevando por un despeñadero . Calificó a sus aliados como “caviares que no tienen fuerza en el Congreso”, refiriéndose a las bancadas de Juntos por el Perú y Somos Perú. En esa línea, cree que se debe recompener el gabinete, buscar un consenso y trabajar con el Parlamento.

“El escenario ideal sería que el presidente recapacite, salga Bellido, salga Maraví, y que gobierne con el Congreso para buscar cómo resolver los problemas del Perú. Si eso no ocurre, debemos ir por la censura de Maraví. que ya es consenso. Tenemos la palabra del presidente de no hacer cuestión de confianza. Y si presenta cuestión de confianza lo consideraría como una mentira y para mí eso es evidente incapacidad moral. Y creo que el siguiente paso sería ir a un proceso de vacancia del presidente de la República”, aseguró Cavero.

Cavero recordó cuando se reunieron los voceros de las bancadas del Congreso con Castillo y este se comprometió a no presentar cuestión de confianza ante la censura de Maraví. Para el congresista de Avanza País Castillo no puede incumplir su palabra.

Ante una posible vacancia presidencial, se necesitan 87 votos. Y solamente Perú Libre y Juntos por el Perú tienen 42 votos a favor de Castillo, lo que haría difícil su aprobación. Cavero es consciente de esta situación, pero ayudaría a poner las cartas sobre la mesa de los grupos políticos. “Ver quiénes está dispuesos a defender el estado de derecho”, afirmó. Respecto al consenso para la vacancia, señaló que lo ha comentado con otros legisladores y dice que hay de todo, algunos dicen sí, y otros que todavía no es el momento.

CONSEJO DE ESTADO

Ante el escenario de inestabilidad política, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, sugirió hace unos días al presidente de la República que convoque a un Consejo de Estado. Al no haber respuesta, Cavero comentó que se debería sesionar sin el presidente. “Yo convocaría a todos los pdoeres del Estado a discutir los problemas del Perú”.

También habló sobre un posible cierre del Congreso, y sentenció que le preocupa “dejar al país cuatro meses en una inestabilidad tremenda con las reglas que ellos quisieran y que convoquen a una [asamblea] constituyente con las reglas que ellos quisieran y terminar en un camino chavista”.

