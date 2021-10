Milena Zárate: “Melissa Klug es una abuela y Jesús Barco un niño que recién ha empezado a vivir”

La cantante colombiana cuestionó el compromiso de la pareja. (Foto: GV Producciones / Instagram)

Milena Zárate habló sobre el sonado compromiso de Melissa Klug, de 37 años, con el futbolista Jesús Barco, 13 años menor que su pareja. Según la participante de Reinas del Show, la ‘blanca de Chucuito’ es una mujer muy mayor para el deportista de 24 años.

En un inicio, la cantante colombiana señaló que “ni loca se metería con un chico de 24 años para formar una familia”. Sin embargo, respeta la decisión de Melissa Klug de casarse con alguien menor que ella.

“Melissa ya es una mujer revivida, tiene cinco hijos, ha tenido tantos compromisos y piensa que con él (Barco) encontró lo que no encontró con los demás... ¿Quién es una para decirle que no lo haga?”, indicó Milena para el diario Trome.

No obstante, Milena Zárate no tuvo reparos en cuestionar a la pareja: “ Para mí, (Jesús) es un niño porque con 24 años es una criatura que recién ha empezado a vivir. Ella (Klug) es una mujer que ya quemó etapas y hasta abuela ya es. El chico recién está empezando y va a llegar un momento donde va a querer vivir lo que debería vivir en este momento”.

Finalmente, la artista de Reinas del Show le sugirió a la empresaria disfrutar al máximo de su romance con Jesús Barco y que, además, no se concentre únicamente en el matrimonio.

“Es una mujer que ha vivido bastante, así que no debería estar apurada para querer amarrarse con un chiquillo, sin embargo, cada uno decide qué hacer con su vida”, sentenció.

Por otro lado, Milena Zárate, quien se encuentra en sentencia en Reinas del Show, le advirtió a Diana Sánchez y Vania Bludau que no será tarea fácil eliminarla del reality de baile.

“No se pueden perder el programa porque será una gala de infarto. Si (Diana Sánchez y Vania Bludau) quieren verme fuera de la competencia la van a tener complicado porque fácil no la tendrán. Las que tienen que preocuparse (de salvarse de sentencia) son ellas”, dijo.

ENFOCADA EN SU CARRERA MUSICAL

Milena Zárate acaba de lanzar su nueva canción ‘Mejor sin ti’ junto a Israel Lukis ‘Rico’ en versión cumbia, la cual ha sido bien recibida por el público.

“La grabamos hace más de seis meses y ha pegado bastante. Me identifico con el tema porque habla de que no necesito un hombre para ser feliz o salir adelante, al igual que muchas mujeres”, contó la artista colombiana.

“Esta canción es una nueva oportunidad de lanzamiento, tanto para mí como para ‘Rico’ con quien se nos está presentando hacer una gira por Colombia y estamos muy entusiasmados por eso”, añadió.

Debido a estos planes a futuro para despegar su carrera musical, Milena Zárate afirmó no tener tiempo ni estar interesada en mantener una relación amorosa.

“Ando soltera pero nunca descuidada. Ahora no pienso en tener compromiso ni nada con nadie. No me interesa ningún hombre para tener una relación. Ahora estoy disfrutando de mi soltería porque a pesar de ser madre y trabajar no dejo de ser mujer, pero siempre mi prioridad será mi hija”, indicó.

Recordemos que, durante la primera temporada de Reinas del Show, Milena Zárate confirmó que había terminado su romance con el futbolista Augusto Barreda.

Según contó aquel día, la ruptura se debió a una pelea de celos, ya que su expareja decidió irse de casa tras verla subir al auto de su bailarín.

