Pamela Franco es la nueva líder de la orquesta ‘Puro Sentimiento’

Pamela Franco es la nueva líder de la orquesta. (Foto: Instagram)

La orquesta femenina Puro Sentimiento se una nuevamente después de varios meses debido a dificultades por la pandemia y esta vez junto a Pamela Franco. Ahora llegan renovadas para reencontrarse con sus seguidores. La reaparición como grupo se dio en el programa En Boca de Todos, cantando uno de sus nuevos éxitos.

Eso no es todo, porque Pamela Franco no solo será parte de la orquesta, sino que será la líder. “La verdad es que estoy muy contenta porque la música me apasiona muchísimo y estoy feliz de poder regresar después de tanto tiempo. Además, con una mentalidad totalmente diferente. Será a una agrupación que dará que hablar, así que nos estamos preparando y cuidando cada detalle porque queremos dar lo mejor. Todas las chicas del grupo están super lindas y son talentosas”, dijo muy emocionada en el programa.

Durante estos últimos días, ellas se han encontrado ensayando para dar sus conciertos presenciales, y así lo comparten en redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, la ex ‘Alma Bella’ difundió los TikToks que hizo con sus compañeras durante el ensayo el último martes 28 de septiembre. Asimismo, se les escucha interpretando temas que también cantarán en conjunto con la Gran Orquesta Internacional.

Pamela Franco debutará como integrante de Puro Sentimiento junto a Molly Gereda, Isabel Enriquez, la exvolcalista de Corazón Serrano, Azul Vela y Andrea Maestre. Recordemos que Thamara Gómez y Estrella Torres ya no son parte de la agrupación porque se lanzaron como solistas.

Asimismo, revelaron que el grupo se presentará primero en Pichanaqui, debido a que cumple 44 años de aniversario y está programado para el jueves 7 de octubre. El siguiente es en Huaralino, donde se juntarán con La Gran Orquesta Internacional el 16 de octubre, ya que ellos cumplen su sétimo aniversario.

“Feliz 7mo Aniversario Gran Orquesta Internacional. Nos hacemos presentes este 16 de Octubre y acompañamos a nuestros hermanos de Gran Orquesta Internacional No se lo pierdan ¡Estará espectacular!” menciona Puro Sentimiento en su cuenta de Instagram oficial.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SE FIJÓ EN ELLA HACE OCHO AÑOS

Durante la emisión del programa En Boca de Todos, Pamela Franco confesó que quien después de mucho tiempo recién acepto a Christian Dominguez. “Yo no me di cuenta de él para serte franca”, confesó Pamela Franco. La cantante confesó en En boca de todos que el líder de la Gran Orquesta Internacional fue quien primero mostró interés, hasta que ella finalmente le hizo caso.

“Lo que pasa es que Christian dijo que me había visto hace ocho o nueve años más o menos, y yo no la verdad. Yo no me había dado cuenta de él para serte franca porque estoy en la música y nos encontramos seguro con su grupo, de ahí nos hemos cruzado pero nada que ver y por cosas del destino hasta que se le dio”, contó Pamela Franco a los conductores del programa.

PLANEAN OTRO BEBÉ

Domínguez aseguró que Pamela Franco es la mujer con la que desea pasar el resto de su vida. Además, se mostró agradecido por el constante apoyo que le brinda con sus otros hijos.

“Es la mujer que creo que uno sueña tener, no solo por belleza, sino en general, por la familia, por los hijos. Es una madre increíble porque primero está su hija, me ayuda con mis (otros) hijos, está pendiente de mi papá, de mi mamá más de lo que yo pueda estarlo, es como si fuera mi mamá”, dijo Domínguez a las cámaras de “América Espectáculos”.

Además, Christian confesó de los planes que tienen de convertirse en padres nuevamente. “Por supuesto, nosotros estamos esperando que todo mejore, si todo mejora y todo va bien, en cuatro años me gustaría tener el varoncito o la niña”, confesó.





SEGUIR LEYENDO