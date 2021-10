Magaly Medina cuestiona a Yahaira Plasencia: “¿Quién te ha engañado que cantas bonito?”

La periodista de espectáculos criticó a Yahaira otra vez. (Foto: Instagram)

Durante la emisión de Magaly TV, La Firme, Magaly Medina arremetió contra Yahaira Plasencia, luego de que la salsera se jactara de brindar un show completo gracias a su talento para el canto, baile y por su pronunciado ‘totó’.

Durante una entrevista para diario Trome, la cantante peruana defendió su apelativo, la ‘reina del totó’, ya que consideraba que ese era su mejor atractivo sobre los escenarios, además de su voz.

“Cuando van a un concierto no solo ven a Yahaira cantando lindo, ven un show completo. A mí me encanta mostrar carne, vean mis videos con ‘Son Tentación’, era la que más enseñaba, he tenido mi cuerpito, claro que ahora me hice la ‘lipo’”, señaló.

Tras estas declaraciones, la periodista de espectáculos la tildó de creída. “Ella se cree la reina del totó, la cantante de la voz inigualable. Tanto se quiere así misma, tantas flores se echa así misma”.

“Ella dice que el baile es su plus...que el público no solo la va a ver cantando bonito. ¿Quién te ha engañado que cantas bonito?, ¿quién ha sido?, ¿tu manager, tu tío, tus hermanos? ”, agregó entre risas.

A su vez, Magaly Medina le aseguró que la gente no recibe el show tan completo que ella promete, puesto que no puede bailar y cantar al mismo tiempo sin perder la respiración.

“Por eso haces playback, no puedes cantar. O cantas o bailas. El propio Sergio (George) lo ha reconocido. Por eso cuando vas a una presentación donde tienes que bailar o cantar, utilizas pista. No cantas en vivo, solo mueves la boca”, indicó.

Por último, la conductora de televisión señaló que el ‘totó’ de Yahaira Plasencia no era más su “plus”. “El totó era en un momento determinado en Perú algo que tú hacías bien, pero algo que sales en el extranjero ves que hay cantantes que mueven mejor el totó que tú”.

Sin embargo, la ‘urraca’ reconoció que los arreglitos que se realizó Yahaira le favorecían: “Su plus es mostrar su cola. La mueva o no, su plus es mostrar el totó. Le quedó bien y a ella le encanta lucirlo, pero que no nos diga que el público va a ver un show completo”.

MAGALY REFUTA A YAHAIRA SOBRE SU APODO DE “QUITAMARIDOS”

En la misma entrevista con el medio local, Yahaira Plasencia indicó que no se siente afectada de los malos comentarios que la acusan de ser una “quitamaridos”. Recordemos que, luego de oficializar su romance con Jefferson Farfán en el 2015, Melissa Klug la acusó de meterse con su familia.

“Nunca fue cierto. En ese punto estoy tranquilísima, allá la gente que lo quiera creer, no puedo tocar todas las puertas de las casas del Perú para decirles ‘mira, yo soy así’, pero tú me hablas de ese tema ‘quitamaridos’, que te metiste en una relación, y no es así. Aparte que en su momento la otra persona aclaró el tema y mostró pruebas”, declaró en su momento.

Al respecto, Magaly Medina la criticó nuevamente: “¿La otra persona mostró pruebas, aclaró el tema?, ¿cuándo?, ¿la otra persona se refiere a Farfán, no?”.

Asimismo, la popular ‘urraca’ aseveró que la gente ni los periodistas la tildaron de “quitamaridos”, ya que ese calificativo solo se lo dio Melissa Klug.

“Ya sabemos que el clan de la Yaha siempre te aplaudirá. Pero eso de quitamaridos no te lo dijo nadie, te lo puso Melissa Klug porque ella fue quien se sintió afectada por la relación que iniciaste con Jefferson Farfán. Las demás personas ni nos interesa”, expresó.

“Tampoco nos engañes, no seas pinoche, porque él no mostró nada. ¿Farfán no ha salido a desmentir algo de su vida privada? Tampoco no inventes”, agregó la figura de ATV.

