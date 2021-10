Yahaira Plasencia niega ser una ‘quitamaridos’: “Allá la gente que lo quiera creer”

La salsera está enfocada en despegar su carrera musical. (Foto: Instagram)

En abril de 2021, Yahaira Plasencia fue captada escondiéndose en una maletera para no ser detenida por agentes de la Policía tras violar las leyes de emergencia sanitaria. Seis meses después, la cantante peruana prefiere estar lejos de los escándalos para enfocarse en su creciente carrera musical.

En entrevista con Trome, la salsera recordó ese momento en su vida, por el cual acaparó varios titurales y se convirtió en blanco de críticas.

“Yo pedí disculpas, porque muchos, y yo también, perdimos familiares por este virus, mucha gente seguro dijo ‘¿qué le pasa a esta ‘mongola’, ¿por qué hace eso?’ Fue una reacción de ese instante”, indicó.

Pese a los malos comentarios que recibió, la intéprete de ‘Dime’ admitió que este hecho fue una lección más en su vida que no piensa volver a repetir.

“Te juro que cada vez que digo que soy otra Yahaira, siempre pasa algo, pero las experiencias que tuve han sido lecciones, siento que de alguna otra manera decepcioné a mucha gente; sin embargo, sigo de pie y eso se lo agradezco a Dios y a mi familia que me apoya”, añadió.

Ahora que Yahaira Plasencia ha pasado la página, ella está enfocada en cambiar la perspectiva que la gente tiene de ella para alcanzar el éxito como artista, aunque esta no sea una tarea sencilla.

“ Creo que la gente dice: Yahaira es creída, que esto, lo otro y en realidad no es así, porque la gente que me conoce sabe cómo soy . Igual no tengo que demostrarle nada a nadie, pero siempre es importante que la gente te vea con otros ojos”, expresó.

Sin embargo, la artista nacional no tiene miedo de mostrar su carácter si algo no es de su agrado. “Tengo carácter fuerte, soy tauro, pero me considero una persona luchadora que ha cometido errores. Aparte de ser artista soy un ser humano que tiene derecho a divertirse, estar en ‘juega’”.

“No puedo ser hipócrita y hay personas que me dicen que en televisión hay que serlo, pero no puedo. Si algo no me gusta, mi rostro lo dice”, añadió.

Por otro lado, la popular ‘reina del totó’ defendió su apelativo, pues considera que es su “plus” en los escenarios que la diferencia de otros artistas. “Cuando van a un concierto no solo ven a Yahaira cantando lindo, ven un show completo. A mí me encanta mostrar carne , vean mis videos con ‘Son Tentación’, era la que más enseñaba, he tenido mi cuerpito, claro que ahora me hice la ‘lipo’”.

Finalmente, Yahaira Plasencia dejó en claro, una vez más, que ella jamás se metió en una relación amorosa como muchos creen. Recordemos que, luego de oficializar su romance con Jefferson Farfán en el 2015, Melissa Klug la acusó de meterse con su familia.

“ Nunca fue cierto. En ese punto estoy tranquilísima, allá la gente que lo quiera creer, no puedo tocar todas las puertas de las casas del Perú para decirles ‘mira, yo soy así’, pero tú me hablas de ese tema ‘quitamaridos’, que te metiste en una relación, y no es así. Aparte que en su momento la otra persona aclaró el tema y mostró pruebas”, sentenció.

QUIERE INTERNACIONALIZAR SU MÚSICA

Yahaira Plasencia se mostró feliz por la buena aceptación que están teniendo sus últimas canciones en las plataformas digitales. Por ese motivo, está pensando en radicar en Miami para llevar su música al extranjero.

“Mi trabajo está dando resultados, creo que pasito a pasito se está logrando que programadores, tan importantes de Puerto Rico, Colombia, México sepan mi nombre, conozcan mi música, para mí eso ya es bastante, todo suma a mi carrera”, señaló.

Yahaira Plasencia radicará en Miami para impulsar su carrera musical

No obstante, la salsera peruana tiene en claro que necesita ahorrar dinero antes para viajar a Estados Unidos, ya que una cosa es ir de turismo y otra vivir fuera de Perú.

“Hay que ahorrar, seguir trabajando porque esa meta está trazada. Hay que ahorrar, con lo de la pandemia hay que priorizar las cosas”, dijo al diario Trome.

Por último, Yahaira adelantó que en breve hará una gira por Europa donde tiene también un club de fans que está preparando su recibimiento. “Agradezco infinitamente a mis fans y a mis ‘Yahalovers’ de allá , pronto estaré con utedes, muchas gracias por tanto cariño”, precisó.

