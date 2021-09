Yahaira Plasencia tras besar a Nesty: “Yo estoy soltera, pasó porque tenía que pasar”

Yahaira Plasencia y Nesty fueron captados besándose. (Foto: Instagram)

Tras ser captadas besando al cantante Nesty, Yahaira Plasencia no dudó en dar la cara y conectarse a través de un enlace telefónico con Amor y Fuego. Aquí la también cantante no negó la situación e indicó que pasó por que tenía que pasar.

Asimismo, aclaró que son solo amigos y no está curando nada. Solo es una mujer feliz y soltera, sin necesidad de darle explicaciones a nadie.

“Ahora estoy súper tranquila y enfocada en mi carrera, pero también estoy saliendo y me estoy divirtiendo. Yo no estoy haciendo nada malo o haciéndole daño a alguien” , explicó.

“Con Nesty hay una amistad súper linda y no te voy a mentir. Ese domingo (cuando besó a Nesty) fue cosa del momento porque fuimos a celebrar el evento de mi mánager , a quien le fue súper bien. Así que todos fuimos al departamento de un amigo y estuvimos tranquilos ahí”, dijo.

La cantante de Cobarde descartó que tenga una relación con su colega, pues solo se trató de un beso y no llegará a más.

“Con Nesty siempre hubo buena onda, pero no hubo más cosas. Ese día pasó porque tenía que pasar o porque se dio el momento”, explicó la expareja de Jefferson Farfán.

“Con Nesty nunca pasó más allá. Ese domingo nos juntamos porque él vive en Miami y yo en Perú... somos buenos amigos”, continuó.

YAHAIRA PLASENCIA ACLARA QUE PANCHO RODRÍGUEZ ES SOLO SU AMIGO

Consultada también por el chileno Pancho Rodríguez, Yahaira Plasencia reiteró que está soltera y que solo es su amigo.

“Pancho es un buen amigo y yo no estoy con nadie. Yo estoy soltera y estoy tranquila. No tengo ningún tipo de relación con nadie... Yo no voy a salir a escondidas de nadie porque no tengo que darle explicaciones a nadie” , detalló.

“Estoy tranquila y estoy viviendo. Yo no estoy curando nada y estoy feliz”, acllaró una vez más.

Yahaira Plasencia y el cantante fueron captados besándose en una reunión. Así lo dejó ver un informe de Amor y Fuego. Esto ocurrió el último domingo durante una fiesta en un departamento ubicado en San Isidro.

En el video se puede ver a la pareja bastante cariñosa, mientras Yahaira le da un beso, él la corresponde con un abrazo.





Como se recuerda, la cantante en más de una oportunidad ha negado una relación con el artista urbano, y esta vez no fue la excepción. Tras aceptar que besó a Nesty, Yahaira aclaró que está soltera y solo son amigos.