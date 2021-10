Yahaira Plasencia se iría del Perú para radicar en Miami para despegar su carrera musical

Yahaira Plasencia radicará en Miami para impulsar su carrera musical

Yahaira Plasencia no quiere saber más de escándalos y actualmente se encuentra abocada en su totalidad a impulsar su carrera musical, por ello se encuentra evaluando la posibilidad de radicar en Miami para poder despegar y alcanzar sus metas.

La salsera, que hace unos meses estuvo en el ojo de la tormenta por encerrarse en una maletera para evitar ser descubierta violando las leyes de emergencia sanitaria, manifestó que está contenta porque “mi trabajo está dando resultados, creo que pasito a pasito se está logrando que programadores, tan importantes de Puerto Rico, Colombia, México sepan mi nombre, conozcan mi música, para mí eso ya es bastante, todo suma a mi carrera”.

Agregó además que está pensando en radicar en Miami para impulsar aún más su carrera musical, pero que para ello necesita ahorrar primero, porque una cosa es ir de turismo y otra residier en Estados Unidos.

“Antes de la pandemia tenía planeado irme, porque una cosa es irse de turismo y otra vivir allá y para eso hay que ahorrar, seguir trabajando porque esa meta está trazada. Hay que ahorrar, con lo de la pandemia hay que priorizar las cosas”, dijo al diario Trome.

Yahaira adelantó que en breve hará una gira por Europa donde tiene también un club de fans que está preparando su recibimiento. “Agradezco infinitamente a mis fans y a mis ‘Yahalovers’ de allá , pronto estaré con utedes, muchas gracias por tanto cariño”, precisó.

La intérprete de ‘Dime’ se encuentra en Punta Cana donde se presentó en el ‘show case’ de Kamm y ha alborotado a todos al publicar en redes sociales fotografías luciendo su renovada figura en las playas del caribe.

“Me ha costado sacrificio estar así, primero me hice una liposucción y ahora ya estoy entrenando, eso es algo que nadie puede creer porque no soy amante del gimnasio, pero todo sacrificio tiene su recompensa”, detalló.

